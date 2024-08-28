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「人生清理員」曝職人真實面 宋芸樺正面迎擊遺憾

2024/8/28 12:53（8/28 13:11 更新）
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影集「人生清理員」9月將播出，演員宋芸樺（右）與金士傑（左）演出父女。（果陀娛樂提供）中央社記者洪素津傳真 113年8月28日
影集「人生清理員」9月將播出，演員宋芸樺（右）與金士傑（左）演出父女。（果陀娛樂提供）中央社記者洪素津傳真 113年8月28日
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（中央社記者洪素津台北28日電）演員鳳小岳、宋芸樺在戲劇「人生清理員」中飾演逝者遺居特殊清理人，劇中刻畫特殊現場清理員的真實樣貌，演員得擬真處理屍體腐爛後的殘留物，表演上直面真實世界的遺憾與沉痛。

「人生清理員」由鳳小岳、宋芸樺、金士傑、黃冠智、蔡嘉茵主演，描述專門從事意外身亡的特殊現場清潔職人們，如何延續人生價值並重新面對自我與周遭事物。製作人楊凱婷說：「在每個案件的場域上做不同的設計，比如水塔、火災的身亡事故等，同時也著重在刻畫特殊現場清理員這份職業的真實樣貌。」

鳳小岳在劇中個性大而化之，看似粗枝大葉，但其實是個有話直說的暖男。鳳小岳透過劇組表示，這個角色正是大多數人的縮影，「比如對環境、生活的各種倦怠的難題想解決卻停滯不前，彷彿要等一個契機才願意好好清理自己。」

宋芸樺在劇中演出金士傑的女兒，性格高冷，個性據理力爭，在美國專攻化學。宋芸樺透露，這是她從影以來台詞最少的角色，「角色因為成長背景和經歷把自己封閉起來，這種壓抑型角色跟我以往的角色有很大的不同，我很享受這種透過眼神，去傳達內心澎湃的感覺。」

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宋芸樺提到，私下的自己也很像角色，「大家看我都是很活潑、很正能量，但其實沒有人是這樣一輩子的，有時候脆弱和悲傷的情緒，只有身邊的人才看得到。」

「人生清理員」將於9月7日起每週六晚間9時在公視播出2集，9月8日起每週日晚間8時在八大戲劇台播出1集，Netflix、Hami Video於9月7日起每週六晚間10時更新上架，公視+10月5日一次上架。（編輯：張雅淨）1130828

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