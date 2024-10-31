台灣參與東京影視展 李逸洋：讓台流成世界矚目潮流

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（中央社記者戴雅真、楊明珠東京31日專電）日本東京國際影視市場展正在東京舉行，台灣46家業者組團參與，設置台灣影視館。今天還舉辦「台灣日」活動，駐日代表李逸洋致詞時表示，「如何讓台流成為世界矚目的潮流，是今後要努力的方向」。

配合第37屆東京國際影展（2024 TIFF，展期10月28日至11月6日）的舉辦，第21屆東京國際影視市場展（2024 TIFFCOM，展期10月30日至11月1日）正在東京舉辦，這次台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝邀46家業者組團參與，行銷的影視節目計有95部（劇種類型有戲劇39部、綜藝節目24部，動畫11部，電影16部，紀錄片5部），集數共計2196集，節目總時數約達2675小時。

今天的「台灣日」活動，台北駐日經濟文化代表處李逸洋受邀致詞時表示，「台灣擁有非常好的自然和人工美景，但是要加上影視人的創意與鏡頭，努力製作成為非常精彩動人的節目。未來如何讓「台流」成為世界矚目的潮流，這是要努力的方向」。

李逸洋說，台灣影視人的努力已達國際水準，一定會在國際上發光發熱。比如，「零日攻擊」的日本版權已在接洽中，國際上好多國家都對這部片子很有信心。

李逸洋受訪時指出，台灣的影視製作實力強大，來東京參展也有21年，作品都達國際水準，很多國家希望能夠取得版權，希望未來在這方面能夠在國際上發光發熱。今天也有幾位優秀的日本演員到場，期待未來台日演員能夠交流合作，能看到日本演員參與台灣影集的演出，這對台灣提升國際水準非常有幫助。

這次有2部優質作品，「零日攻擊」的演員連俞涵，張洛偍到台灣影視館與各國來賓見面。該劇監製林錦昌、節目統籌鄭心媚今天出席「台灣日」活動。另外，以男公關為背景的「男公館」的製作人陳奕、演員羅宏正、周予天、石知田與張立昂也出席「台灣日」活動。

陳奕表示，身為演員，他一直希望挑戰一個有點爭議，但又能有很大突破的題材，於是發起「男公館」這個項目。

羅宏正透露，與其他演員昨晚到男公關發源地－新宿歌舞伎町考察，看到牆上貼著一排排男公關照，不知不覺想像，「如果是我們這一排人的照片貼在歌舞伎町的街道上，底下的（營業）金額會有多少數字？」他開玩笑說：「如果很高，還要繼續留在演藝圈嗎？」

日本演員緒形龍、米本學仁也出席「台灣日」活動，2人都表達希望有演出台灣戲劇和電影的機會。出身演藝世家的緒形龍，祖父緒形拳是主演電影「楢山節考」的已故影帝、父親是男星緒形直人、母親是女星仙道敦子。

緒形龍受訪表示，祖父和父親都很喜歡台灣，父親到台灣拍攝電影時，還迷上了茉莉花茶。受父親影響，他對台灣頗感興趣，在台灣也有很多朋友。

曾出演好萊塢電影「浪人47」的米本學仁受訪時表示，他當年到洛杉磯學習電影製作，沒想到在拉麵店裡吃拉麵時被挖掘，出演了基努李維主演「浪人47」中的角色，就此踏上演戲之路，之後也出演多部日劇。

他言及與台灣的淵源表示，今年初有機會到金門拍戲，休息時去超商，竟被台灣遊客認出來，問是不是演出日劇「特命！警視廳特別會計員」。

台灣影視館主辦方文化部影視及流行音樂產業局及台灣電視劇製作產業聯合總會今天也舉辦「台灣之夜」活動，由駐日台灣文化中心主任曾鈐龍致歡迎詞。東京國際影展大會主席椎名保出席，感謝台灣組大團參與東京國際影視市場展。

椎名致詞時表示，本屆影展很想看的電影是台灣片「女兒的女兒」，女主角張艾嘉的演技精湛，影展對觀眾做意見調查，很多觀眾對這部電影（5分滿分）打滿分，顯示品質之高，令人相當感動。

台灣電視劇製作產業聯合總會表示，近年在文化部影視及流行音樂產業局的強力支持及業者努力下，台灣影視業出現轉機，不少以在地文化內容的作品，以往年少見的類型、議題，拍出更貼近台灣真實生活樣貌，也引起更多的反思。

豐富的題材再加上優質的製作能力，受到國際OTT影音串流平台業者的青睞，得以在國際嶄露頭角，更引起亞洲各國觀眾喜愛。

東京國際影視市場展去年吸引52個國家及地區參與，參加業者總數3851人，來自海外者約1375人，總成交額達約9500萬美元。展期中除了促使各國內容版權媒合交易外，也規劃專業論壇，促進國際影視的深度交流。（編輯：張芷瑄）1131031

24歲日本藝人緒形龍（右）31日出席東京國際影視市場展「台灣日」活動時，表達希望有演出台灣戲劇和電影的機會。他的祖父緒形拳是已故影帝、父親是男星緒形直人、母親是女星仙道敦子。駐日代表李逸洋樂見台日演員交流合作。中央社記者楊明珠東京攝 113年10月31日

台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝（右）邀46家業者組團參與第21屆東京國際影視市場展（2024 TIFFCOM），行銷的影視節目計有95部，包括戲劇、綜藝節目、動畫、電影等作品。圖為林錫輝與駐日代表李逸洋。中央社記者楊明珠東京攝 113年10月31日

台灣46家業者組團參與東京國際影視市場展（TIFFCOM），帶來近百部作品。31日舉辦「台灣日」活動。（左起）駐日台灣文化中心主任曾鈐龍、駐日代表李逸洋、電視劇「零日攻擊」監製林錦昌、節目統籌鄭心媚出席。中央社記者楊明珠東京攝 113年10月31日

以男公關為背景的偶像劇「男公館」隨團參加東京國際影視市場展，製作人陳奕、演員羅宏正、周予天、石知田與張立昂等人31日出席「台灣日」活動。成員透露，30日到男公關發源地－新宿歌舞伎町考察。中央社記者楊明珠東京攝 113年10月31日