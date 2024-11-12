蘇打綠明年2月小巨蛋開唱 採實名制杜絕黃牛

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（中央社記者洪素津台北12日電）樂團蘇打綠宣布2025年2月22、23日將在台北小巨蛋開唱，這次的冬季巡演計劃走遍7大城市，解鎖柏林、東京、倫敦等地，預告各站演出內容量身定制，演唱會也採實名制杜絕黃牛。

蘇打綠透過新聞稿宣布將在台北小巨蛋舉辦「二十年一刻」巡迴演唱會，巡演以春夏秋冬為核心，這個自今年3月春天於香港起跑的巡迴，走過3個季節，實時發行春、夏、秋3張復刻專輯，如今也將在冬季的首站來到台北小巨蛋，完成四季的最後一塊拼圖。

為了這趟「二十歲最後巡禮」，蘇打綠找頂尖的製作團隊，整場演出總共動員了近300名來自世界各地的藝術家，攜手打造專屬於蘇打綠的奇幻空間。舞台搭建與硬體設備細節繁複、耗時耗工，光是舞台就需花上5天時間搭建。

蘇打綠巡迴演唱會全場採實名制，求黃牛勿擾、欲購票者需參與答題，全數正確者方可購票，演唱會門票正式開賣將在11月29日中午12時於拓元售票系統開跑，星展銀行卡友可享受提前購票福利（卡友權益僅限台灣地區），於11月28日中午12時起限時12小時優先購票。（編輯：李亨山）1131112