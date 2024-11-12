本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
演唱會
新聞專題
演唱會1/300
首頁 / 娛樂

蘇打綠明年2月小巨蛋開唱 採實名制杜絕黃牛

2024/11/12 15:39（11/12 16:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
樂團蘇打綠宣布2025年2月22、23日將在台北小巨蛋舉辦「二十年一刻」巡迴演唱會，與歌迷見面。（緒風提供）中央社記者洪素津傳真 113年11月12日
樂團蘇打綠宣布2025年2月22、23日將在台北小巨蛋舉辦「二十年一刻」巡迴演唱會，與歌迷見面。（緒風提供）中央社記者洪素津傳真 113年11月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北12日電）樂團蘇打綠宣布2025年2月22、23日將在台北小巨蛋開唱，這次的冬季巡演計劃走遍7大城市，解鎖柏林、東京、倫敦等地，預告各站演出內容量身定制，演唱會也採實名制杜絕黃牛。

蘇打綠透過新聞稿宣布將在台北小巨蛋舉辦「二十年一刻」巡迴演唱會，巡演以春夏秋冬為核心，這個自今年3月春天於香港起跑的巡迴，走過3個季節，實時發行春、夏、秋3張復刻專輯，如今也將在冬季的首站來到台北小巨蛋，完成四季的最後一塊拼圖。

為了這趟「二十歲最後巡禮」，蘇打綠找頂尖的製作團隊，整場演出總共動員了近300名來自世界各地的藝術家，攜手打造專屬於蘇打綠的奇幻空間。舞台搭建與硬體設備細節繁複、耗時耗工，光是舞台就需花上5天時間搭建。

蘇打綠巡迴演唱會全場採實名制，求黃牛勿擾、欲購票者需參與答題，全數正確者方可購票，演唱會門票正式開賣將在11月29日中午12時於拓元售票系統開跑，星展銀行卡友可享受提前購票福利（卡友權益僅限台灣地區），於11月28日中午12時起限時12小時優先購票。（編輯：李亨山）1131112

#台北小巨蛋
#台北市
#星展銀行
#實名制
#蘇打綠
延伸閱讀
拿回蘇打綠商標權版權爭議未止 青峰籲勿線上聽舊版歌曲演唱會黃牛票高價轉賣 線上檢舉方法獎金資訊這裡看周杰倫張惠妹攻大巨蛋 40年前中華體育館開啟台灣演唱會狂熱
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
陶喆演唱會驚人體力 談麥克風消音稱是缺陷美
172.30.142.74
更多編輯台推薦新聞：