早安家族3成員來台出席快閃店 讚鳳梨蝦球美味

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（中央社記者王心妤台北13日電）日團「早安少女組。’24」成員石田亞佑美、櫻井梨央、岡村譽來台宣傳新專輯，今天接受台灣媒體訪問，點名想嘗試小籠包、珍珠奶茶等，櫻井梨央並大讚鳳梨蝦球美味。

「早安少女組。’24」新專輯Professionals-17th將於27日發行，石田亞佑美的畢業演唱會也將在信義威秀電影院直播，早安家族的台北快閃店和聯名咖啡即日起至24日在「羊毛與花．光點」設展中。

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石田亞佑美、櫻井梨央、岡村譽今天秀出新歌舞蹈，談到明天將擔任一日店長，她們受訪時被問到打工經驗，石田亞佑美表示，只要看到客人買了商品並有開心表情就會覺得很滿足；櫻井梨央喜歡與人互動，也想去遊樂園打工；岡村譽想去圖書館工作，並稱「被書包圍的感覺真好！」

石田亞佑美已經來過台灣4次，特別難忘麻辣鍋的美味。岡村譽說，昨天逛了夜市，地瓜球及烤杏鮑菇都好吃。櫻井梨央喜歡鳳梨蝦球，尤其是其中的鳳梨。（編輯：管中維）1131113