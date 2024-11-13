「餘燼」流水席來真的 莫子儀戲中開槍嚇到街友

（中央社記者王心妤台北13日電）導演鍾孟宏新作「餘燼」今晚舉辦首映會，鍾孟宏透露，張震跟莫子儀有場在流水席的重頭戲全都是來真的，不只動用臨演，也有真的街友參與，甚至有街友被道具槍聲嚇到。

鍾孟宏今晚率莫子儀、陳以文、劉冠廷、小薰、侯彥西及李銘忠出席首映會並分享拍攝故事，鍾孟宏透露流水席那場戲壓力大，拍完甚至有「提早殺青」的輕鬆感，為了真實，現場請了總舖師料理，每桌也都放了佛跳牆，而莫子儀也逐桌敬酒，甚至被認為是候選人。

陳以文以鍾孟宏執導的「陽光普照」摘下金馬影帝，兩人此次再度合作。鍾孟宏透露，因為陳以文沒有經紀人，這次邀請他演出是親自致電，合約比其他演員厚4、5倍，但陳以文簽約前一刻降價，讓鍾孟宏相當感動。

侯彥西也分享，當時收到鍾孟宏邀請很開心，也問了劉冠廷合作祕訣；劉冠廷笑說：「不要再問我，我也很緊張！」李銘忠則說，當時收到劇本時一頭霧水，不過有聽過台灣的白色恐怖，但也肯定台灣比馬來西亞開放，「馬來西亞也有黑暗歷史，非常敏感，至今都不能談。」

對於「餘燼」將上映，鍾孟宏表示，「從寫劇本到拍攝到剪接非常非常久，片長又有2、3小時。」他也曾覺得電影不會上映，因為做的時間太長了，心情已經從緊張到平靜。

「餘燼」將於15日起全台上映。（編輯：陳政偉）1131113