本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
香港泛民顛覆國家政權案 源起反送中、事件始末回顧
首頁 / 娛樂

從下女的誘惑發掘金泰梨 韓編劇丁瑞慶：被眼神征服

2024/11/19 19:19（11/19 19:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
韓國編劇丁瑞慶（圖）以電影「分手的決心」、「下女的誘惑」備受國際肯定，她19日受訪分享從逾300人試鏡裡，慧眼看中還是新人的金泰梨幕後故事。（金馬執委會提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年11月19日
韓國編劇丁瑞慶（圖）以電影「分手的決心」、「下女的誘惑」備受國際肯定，她19日受訪分享從逾300人試鏡裡，慧眼看中還是新人的金泰梨幕後故事。（金馬執委會提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年11月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北19日電）被視為韓國名導朴贊郁御用編劇的丁瑞慶，以電影「分手的決心」、「下女的誘惑」備受國際肯定。她今天受訪分享從逾300人試鏡裡，慧眼看中還是新人的金泰梨幕後故事，稱讚被其眼神征服。

韓國編劇丁瑞慶今年受金馬影展邀請來台舉辦金馬電影大師課，今天出席媒體茶敘。丁瑞慶與朴贊郁合作長達20年，共同編劇作品皆入選坎城、柏林、威尼斯影展正式競賽。

被問及是否常遇到劇本被改，丁瑞慶笑說：「朴導不會讓我改劇本，因為他會自己改。」她透露創作過程，兩人會在辦公室共用一台主機，加裝兩組螢幕、鍵盤同時改劇本，有時像競賽，更多時候是有默契地互補，就算刪改對方內容也不會不滿，相信透過對話能寫出更好的作品。

提及讓朴贊郁獲坎城影展最佳導演、湯唯成為南韓青龍獎首名華人影后的「分手的決心」，丁瑞慶驕傲分享是她力薦湯唯主演。

當時朴贊郁想找丁瑞慶創作浪漫題材劇本，她提出雖然不太擅長，但如果演員是湯唯就願意嘗試，相當喜歡湯唯身上的神秘感。丁瑞慶認為，湯唯就算靜靜坐著不講話，依舊能給人豐富情緒，像潘朵拉的盒子，有很多秘密等待挖掘，「光透過大銀幕看到她的樣貌，就會很想了解她。」

另外，丁瑞慶創作的「下女的誘惑」，也讓新人時期的金泰梨一夕爆紅，獲獎連連。丁瑞慶回憶要選出關鍵女僕一角時，面試了300多名演員沒一個滿意，金泰梨是當時最後一名試鏡者，抱著試試看的心情，卻意外被金泰梨的眼神征服。

丁瑞慶指出，片中角色內心很堅強，金泰梨雖然還是新人，但給人一種很有勇氣的感覺，「她的眼神很堅定，不會因為要嘗試新東西而懼怕，我覺得她會為了想演好這個角色而傾盡所有」。看到金泰梨現在的好成績，丁瑞慶也謙虛說：「是她的演技真的很好，不是我的功勞。」

丁瑞慶坦言作品裡女性常常是「瘋女人」，但這樣的設定反而讓女演員們更具魅力，下一部作品女主角是全智賢，請大家期待飾演外交官的她會有多瘋狂。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

不過丁瑞慶也澄清，雖然擅長刻畫這類角色，但她內心很正常，更開玩笑說：「如果覺得有奇怪的地方，都是朴導寫的，不是我，如果發現劇本很完美，功勞大臣也是他。」

最後被問到喜歡的台灣作品，丁瑞慶分享在大學時期接觸很多台灣新浪潮電影，會和同學一起看侯孝賢、楊德昌的作品。此次她來台灣也有非常棒的旅遊體驗，第一天就去了大稻埕，很喜歡那邊新舊文化共存的氛圍，「如果有機會在台北拍攝，應該會很有趣」。（編輯：張雅淨）1131119

韓國知名編劇丁瑞慶（圖）今年受金馬影展邀請，來台舉辦金馬電影大師課，19日出席媒體茶敘，透露自己力薦演員湯唯參演電影「分手的決心」。（金馬執委會提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年11月19日
韓國知名編劇丁瑞慶（圖）今年受金馬影展邀請，來台舉辦金馬電影大師課，19日出席媒體茶敘，透露自己力薦演員湯唯參演電影「分手的決心」。（金馬執委會提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年11月19日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.30
更多編輯台推薦新聞：