從下女的誘惑發掘金泰梨 韓編劇丁瑞慶：被眼神征服

（中央社記者葉冠吟台北19日電）被視為韓國名導朴贊郁御用編劇的丁瑞慶，以電影「分手的決心」、「下女的誘惑」備受國際肯定。她今天受訪分享從逾300人試鏡裡，慧眼看中還是新人的金泰梨幕後故事，稱讚被其眼神征服。

韓國編劇丁瑞慶今年受金馬影展邀請來台舉辦金馬電影大師課，今天出席媒體茶敘。丁瑞慶與朴贊郁合作長達20年，共同編劇作品皆入選坎城、柏林、威尼斯影展正式競賽。

被問及是否常遇到劇本被改，丁瑞慶笑說：「朴導不會讓我改劇本，因為他會自己改。」她透露創作過程，兩人會在辦公室共用一台主機，加裝兩組螢幕、鍵盤同時改劇本，有時像競賽，更多時候是有默契地互補，就算刪改對方內容也不會不滿，相信透過對話能寫出更好的作品。

提及讓朴贊郁獲坎城影展最佳導演、湯唯成為南韓青龍獎首名華人影后的「分手的決心」，丁瑞慶驕傲分享是她力薦湯唯主演。

當時朴贊郁想找丁瑞慶創作浪漫題材劇本，她提出雖然不太擅長，但如果演員是湯唯就願意嘗試，相當喜歡湯唯身上的神秘感。丁瑞慶認為，湯唯就算靜靜坐著不講話，依舊能給人豐富情緒，像潘朵拉的盒子，有很多秘密等待挖掘，「光透過大銀幕看到她的樣貌，就會很想了解她。」

另外，丁瑞慶創作的「下女的誘惑」，也讓新人時期的金泰梨一夕爆紅，獲獎連連。丁瑞慶回憶要選出關鍵女僕一角時，面試了300多名演員沒一個滿意，金泰梨是當時最後一名試鏡者，抱著試試看的心情，卻意外被金泰梨的眼神征服。

丁瑞慶指出，片中角色內心很堅強，金泰梨雖然還是新人，但給人一種很有勇氣的感覺，「她的眼神很堅定，不會因為要嘗試新東西而懼怕，我覺得她會為了想演好這個角色而傾盡所有」。看到金泰梨現在的好成績，丁瑞慶也謙虛說：「是她的演技真的很好，不是我的功勞。」

丁瑞慶坦言作品裡女性常常是「瘋女人」，但這樣的設定反而讓女演員們更具魅力，下一部作品女主角是全智賢，請大家期待飾演外交官的她會有多瘋狂。

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不過丁瑞慶也澄清，雖然擅長刻畫這類角色，但她內心很正常，更開玩笑說：「如果覺得有奇怪的地方，都是朴導寫的，不是我，如果發現劇本很完美，功勞大臣也是他。」

最後被問到喜歡的台灣作品，丁瑞慶分享在大學時期接觸很多台灣新浪潮電影，會和同學一起看侯孝賢、楊德昌的作品。此次她來台灣也有非常棒的旅遊體驗，第一天就去了大稻埕，很喜歡那邊新舊文化共存的氛圍，「如果有機會在台北拍攝，應該會很有趣」。（編輯：張雅淨）1131119