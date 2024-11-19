鍾欣凌「拜六禮拜」挑戰演小三 有大尺度親密戲

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（中央社記者洪素津彰化19日電）演員鍾欣凌在戲劇「拜六禮拜」詮釋小三角色，更和林俊逸挑戰情慾戲，劇中鍾欣凌跨坐在男方大腿上，她笑說：「應該要包紅包給他，真的對不起，我好像玷汙了他。」

華視與公視台語台聯手打造戲劇「拜六禮拜」，劇情以鍾欣凌、丁寧、孫淑媚為主軸，透過她們在人生不同階段的迷惘、自我覺察與情感糾葛，探討現代人如何平衡工作與生活。劇集展現小鎮的慢活日常，強調陪伴與支持在人生中的重要性，並傳遞暫停腳步、找回自我價值的深刻意涵。

今天「拜六禮拜」劇組於彰化舉辦媒體探班，劇中3名女主角鍾欣凌、丁寧、孫淑媚分享拍戲趣事。鍾欣凌提及入行25年，從未拍過如此深刻的感情戲，劇中她是李李仁的初戀，後來還成了林俊逸的小三，「入行以來最幸福，不但和帥哥談情說愛，還有親嘴、情慾戲，我簡直嚇瘋了。」

鍾欣凌為拍床戲特別「洗香香」，除了克服尷尬，最擔心自己的重量讓對方有壓力，「我看到俊逸有特別hold住，肌肉都硬起來了。」她開玩笑說，劇組應該給林俊逸加片酬，「因為他被正宮抓姦，還被呼巴掌，很慘。」

丁寧的家鄉在彰化二林，這次拍戲恰巧都在彰化二林、員林等地取景。丁寧表示，在家鄉拍戲一切都如此熟悉和輕鬆，「根本不覺得在拍戲，絲毫感覺不到鏡頭的存在，一切都是那麼自在、自然。」

丁寧在劇中是母胎單身，相親對象是劉書宏，戀愛之後沒有選擇婚姻，探討內心真正想要的，「人生不是為了談戀愛，人生有其他舒服選擇，不用犧牲什麼。」

孫淑媚則擺脫苦情女角色，扮演經常演小三、脫星角色的8點檔女演員，戲裡和連晨翔有親密戲。拍床戲前孫淑媚也聽了丁寧的交代，喝了酒讓自己放鬆，她笑說：「我酒量不好，演完就忘記自己剛剛在做什麼。」

孫淑媚戲裡打得火熱，戲外卻有10年感情空窗，儘管身邊不乏追求者，但她因為自認太宅、句點王，很難找到聊得來的對象，只能順其自然。（編輯：張雅淨）1131119