隋棠與「泰國林志穎」拍對打戲 眼睛險被戳中

（中央社記者洪素津台北22日電）演員隋棠在戲劇「太太太厲害」與「泰國林志穎」之稱的TAE有對打戲，2人火花四射，隋棠眼睛還差點被戳到，隋棠笑說：「我們鬥得你死我活，我真的用盡全力才能抵擋住他。」

睽違已久沒在台灣演出的TAE，在劇中飾演黑幫老大，他今天透過「太太太厲害」劇組表示，自己太入戲，與隋棠在對打時差點就直接戳到對方的眼睛。TAE也說，「好險只是道具，不然不知道該怎麼賠。」

隋棠也回憶拍攝：「我記得有場和TAE的戲，他拿道具刀，因為彼此是近距離的搏鬥，刀刺向自己距離非常近，真的會很緊張，因為只要距離或角度沒抓好，是很可能會受傷的。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

而王陽明與胡宇威的對打戲則是拳拳到肉，兩人拍得既緊張又過癮，王陽明笑稱：「跟胡宇威拍武打戲很爽，兩個人拍完身上都是瘀青。」而胡宇威也稱：「我們兩個打起來真的很舒服，沒有在手下留情。」

而苗可麗在劇中是楊祐寧的媽媽，也是曾沛慈的婆婆，楊祐寧在劇中每天承受媽媽與太太的火爆對峙，他透露：「她（苗可麗）是全亞洲最會情勒的媽媽！其實聽她罵人很療癒，每場戲都在期待被她好好『問候』。」（編輯：陳政偉）1131122