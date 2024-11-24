李程彬生日當志工 體驗身障者環境直呼不易

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（中央社記者洪素津台北24日電）演員李程彬長期投入公益，11月22日生日的他，希望能藉由回饋社會的方式慶生，便到公益團體中擔任一日幕後志工，他表示，自己也有坐輪椅的經驗，知道沒有行動力有多不容易。

李程彬在生日前到社團法人台灣新巨輪服務協會擔任一日幕後志工，協助與體驗協會的一日作業流程。新巨輪協會創辦人陳安宗也向李程彬介紹協會創立起源，表示當初是因街賣能幫助身障者們即刻解決生存困境，並能自食其力有一份工作而開始。

李程彬透過新聞稿分享這次做志工的機緣，「我之前也曾因拍戲受傷坐過輪椅，做任何事都很不方便，知道失去雙腳、沒有行動能力有多不容易，所以想趁著生日給自己一份特別的禮物。」

李程彬當天也擔任街賣商品的包裝員，以及便當製作助理，實際了解成員們的作業日常。

李程彬在包裝街賣商品時，才知道許多商品從產品擺放、裝袋方式到封袋包裝都有眉角，比如純棉抹布裝袋時要鋪得平坦就不是件易事。

李程彬表示，這一天的志工體驗是別具意義的生日禮物，「不只生日，我還想再幫助更多需要幫助的人，也希望能藉由自己小小的力量，讓更多人看到這些需要幫助的角落。」（編輯：張雅淨）1131124