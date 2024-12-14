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新北耶誕城「韓國碧昂絲」孝琳壓軸 飛吻送歌迷

2024/12/14 22:23
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（中央社記者黃旭昇、趙敏雅新北14日電）新北耶誕城演唱會今晚邀樂團八三夭、被譽為「韓國碧昂絲」孝琳等重量級卡司演出，歌迷不畏低溫湧入市民廣場，歌聲炒熱現場氣氛嗨到最高點。孝琳唱完壓軸後，不忘送飛吻給歌迷。

2024新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」晚間開唱，「金曲歌后」艾怡良Eve Ai以改編版「Last Christmas」強勢開場。

雖然冷氣團帶來攝氏12度至14度的低溫，但廣場仍擠滿人潮。被譽為「新生代小天后」的陳華，為歌迷帶來3首專輯新歌。藝人李東軒在低溫嚴寒中與歌迷互動，增添溫馨氣氛。

稍早，「人氣搖滾樂團」八三夭演唱時炒熱現場氣氛，帶領歌迷跟著一起舞動。當灑下糖果禮物，又掀起一陣高潮。

因市民廣場與周邊湧入大量人潮、車潮，市長侯友宜晚間將近9時，在市警局長廖訓誠陪同下，前往警局前進指揮所，透過監視器觀察交通狀況。

記者實際觀察，會場與周邊交通崗位、市政大廳穿梭警力維持治安。隨後，侯友宜在民防大隊長吳建亨、義交大隊長許湘鋐、義警副大隊長李芳慶等人陪同，慰問值勤警察、民力的辛勞。

侯友宜也上台問候來台演唱的韓國藝人孝琳Hyolyn，並一起合照。身穿露肚白衣、短裙的孝琳在舞台受訪時說，高興有機會在耶誕城演唱會與粉絲見面，與侯友宜初次見面，感謝收到有意義的十分天燈開運祝福禮物。在唱完壓軸後，她比起愛心手勢與粉絲告別。

觀旅局說，15日的演唱會還有理想混蛋、宇宙人、告五人等藝人登台。（編輯：郭諭儒）1131214

侯友宜
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