張惠妹大巨蛋第4場續嗨 唯一嘉賓鳳小岳彈吉他

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北29日電）歌手張惠妹今天舉行大巨蛋第4場演唱會，開場沒多久就迎來嘉賓，鳳小岳彈吉他和張惠妹在高台嗨唱，說起2人淵源，多年前還沒出道的鳳小岳早就出現在蘇芮和張惠妹合唱的MV中。

張惠妹今天的演唱會依舊吸引滿場4萬粉絲同嗨，她一開場就大喊：「我已經可以確定今天晚上會非常炸，我好像有點捨不得，第4場了。」她這時候祭出驚喜，在唱「永遠的畫面」時迎來嘉賓鳳小岳，只見鳳小岳嗨彈吉他在舞台上跑跑跳跳，成功炒熱大巨蛋。

張惠妹在早期開會的時候曾說過這次演唱會不要任何嘉賓，結果鳳小岳透過張惠妹之前的助理轉達很想來幫忙彈吉他，張惠妹聽了覺得很有趣，就邀請他來「快閃」，意外成為演出中唯一的嘉賓。

鳳小岳興奮表示，曾去台東豐年祭演出，與張惠妹結下了緣分，但其實2人更早即有連結，多年前蘇芮與張惠妹合唱張雨生寫的「河」，當時還沒出道的鳳小岳就在MV中亮相。

今天觀看演唱會的依舊星光熠熠，其中梁詠琪為跨年活動提前抵台，她說：「我提早了兩三天來彩排，然後太幸運了，碰巧阿妹演唱會！所以我就這麼幸運可以來看一看。」

金牌拳擊國手林郁婷也出席，第1次看張惠妹演唱會的她笑說：「因為之前都搶不到票。」被問到最想聽的歌，她說：「大部分的歌都想聽，已經準備好要跳起來了！」不過她說自己雖然可以跟著律動打拳擊，但跳舞可能沒辦法。

蕭敬騰和太太Summer也來朝聖，跟著大家一起嗨跳，他透露自己的演唱會一直都在籌備中，被問到是否有機會在大巨蛋開唱，Summer笑說：「在等場地。」蕭敬騰表示，很期待明年的規劃。（編輯：管中維）1131229

歌手張惠妹（圖）29日晚間繼續在台北大巨蛋舉辦「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」，她一開場就大喊，「我已經可以確定今天晚上會非常炸，我好像有點捨不得，第4場了。」（聲動娛樂提供）中央社記者洪素津傳真 113年12月29日