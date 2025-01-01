大雨澆不熄五月天歌迷熱情 瑪莎笑喊遇水則發

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（中央社記者王心妤台北1日電）五月天今晚在桃園棒球場開唱，現場大雨澆不熄觀眾熱情，貝斯手瑪莎被淋到全身濕仍打趣跟歌迷笑說：「這代表（每個人）2025都可以遇水則發，淋的越濕，賺的錢越多。」

五月天昨晚除了舉辦「回到那一天」實體演唱會，也同步舉辦線上演唱會，並演唱新歌「任性」。實體演唱會有2.5萬名歌迷同樂，五月天所屬的相信音樂YouTube頻道直播同時最多有18萬名觀眾同時收看，影片在YouTube和微博上線2小時就累積超過250萬觀看次數。

棒球場今晚下起大雨，瑪莎在台上笑說：「俗話說的好，遇水則發，台下信不信我不管，但希望這代表2025年都可以遇水則發，淋的越濕，賺得錢越多好不好，搞不好晚點再來一場雨，我們就越來越有錢。」

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演唱會放入時光機元素，五月天邀請歌迷將螢光棒變成魔法棒，一起將時間倒轉回到過去。他們也聊起年輕時的回憶，鼓手冠佑說：「25年前，你們4個看到我，是不是蒙受我的照顧。」馬上被其他人吐槽，但主唱阿信隨後也溫馨表示，的確是有冠佑的照顧，當時才能一星期練團超過一次，「沒有冠佑，就沒有五月天。」

雖然不是跨年夜，但五月天仍為歌迷施放煙火，將氣氛炒到最熱，演唱會最後在「玫瑰少年」、「彩虹」、「頑固」劃下句點。（編輯：李錫璋）1140101