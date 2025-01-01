加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

大雨澆不熄五月天歌迷熱情 瑪莎笑喊遇水則發

2025/1/1 22:22（1/1 22:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
天團五月天（圖）1日繼續在樂天桃園棒球場舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會，儘管下起大雨也澆不熄粉絲熱情。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年1月1日
天團五月天（圖）1日繼續在樂天桃園棒球場舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會，儘管下起大雨也澆不熄粉絲熱情。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年1月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北1日電）五月天今晚在桃園棒球場開唱，現場大雨澆不熄觀眾熱情，貝斯手瑪莎被淋到全身濕仍打趣跟歌迷笑說：「這代表（每個人）2025都可以遇水則發，淋的越濕，賺的錢越多。」

五月天昨晚除了舉辦「回到那一天」實體演唱會，也同步舉辦線上演唱會，並演唱新歌「任性」。實體演唱會有2.5萬名歌迷同樂，五月天所屬的相信音樂YouTube頻道直播同時最多有18萬名觀眾同時收看，影片在YouTube和微博上線2小時就累積超過250萬觀看次數。

棒球場今晚下起大雨，瑪莎在台上笑說：「俗話說的好，遇水則發，台下信不信我不管，但希望這代表2025年都可以遇水則發，淋的越濕，賺得錢越多好不好，搞不好晚點再來一場雨，我們就越來越有錢。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

演唱會放入時光機元素，五月天邀請歌迷將螢光棒變成魔法棒，一起將時間倒轉回到過去。他們也聊起年輕時的回憶，鼓手冠佑說：「25年前，你們4個看到我，是不是蒙受我的照顧。」馬上被其他人吐槽，但主唱阿信隨後也溫馨表示，的確是有冠佑的照顧，當時才能一星期練團超過一次，「沒有冠佑，就沒有五月天。」

雖然不是跨年夜，但五月天仍為歌迷施放煙火，將氣氛炒到最熱，演唱會最後在「玫瑰少年」、「彩虹」、「頑固」劃下句點。（編輯：李錫璋）1140101

2025年報到，樂團五月天1日晚間繼續在樂天桃園棒球場舉辦演唱會，演出設計融入時光機元素，用經典歌曲帶領全場歌迷一起「回到那一天」。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年1月1日
2025年報到，樂團五月天1日晚間繼續在樂天桃園棒球場舉辦演唱會，演出設計融入時光機元素，用經典歌曲帶領全場歌迷一起「回到那一天」。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年1月1日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：