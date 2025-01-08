李明川走過憂鬱症重生 努力工作買3房產

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（中央社記者洪素津台北8日電）藝人李明川去年底推出第3首單曲，努力工作至今累積3間房產。不過他有一陣子深受憂鬱症困擾，好在透過就醫重拾新生活，現在努力斜槓發單曲、和飯店聯名出甜點，忙得不可開交。

李明川今天舉行記者會宣傳單曲「不可思議愛上你」，好友夏語心、康茵茵盛裝站台。李明川分享一段6年的戀情讓他受傷最深，「我第一次憂鬱症發作就是因為這段戀情，因為一直人生沒有方向跟目標，那時候又卡在我到底要不要做這個行業，感情6年了也不知道在幹嘛。」

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好在李明川就醫尋求幫忙，加上在工作中看到不少身邊的人都釋出關懷，也讓他重拾信心，想要好好活下去，這才努力工作，直到現在買了3間房產，「我有房貸的壓力，這也可以讓我持續工作，有生活重心。」現在的他要學會愛自己，也學著怎麼談戀愛。

夏語心分享，目前等待8點檔的通知要進組拍戲，戲外她和男友穩定交往5年，目前沒有結婚打算，也不會先生小孩；康茵茵表示，還沒結婚前對外都會先稱單身，因為想要保護另一半。（編輯：張雅淨）1140108