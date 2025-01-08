加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
麻疹中部醫院群聚擴大民眾爭打疫苗 疾管署：大流行機會不大
首頁 / 娛樂

李明川走過憂鬱症重生 努力工作買3房產

2025/1/8 16:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北8日電）藝人李明川去年底推出第3首單曲，努力工作至今累積3間房產。不過他有一陣子深受憂鬱症困擾，好在透過就醫重拾新生活，現在努力斜槓發單曲、和飯店聯名出甜點，忙得不可開交。

李明川今天舉行記者會宣傳單曲「不可思議愛上你」，好友夏語心、康茵茵盛裝站台。李明川分享一段6年的戀情讓他受傷最深，「我第一次憂鬱症發作就是因為這段戀情，因為一直人生沒有方向跟目標，那時候又卡在我到底要不要做這個行業，感情6年了也不知道在幹嘛。」

google news透過 Google News追蹤中央社

好在李明川就醫尋求幫忙，加上在工作中看到不少身邊的人都釋出關懷，也讓他重拾信心，想要好好活下去，這才努力工作，直到現在買了3間房產，「我有房貸的壓力，這也可以讓我持續工作，有生活重心。」現在的他要學會愛自己，也學著怎麼談戀愛。

夏語心分享，目前等待8點檔的通知要進組拍戲，戲外她和男友穩定交往5年，目前沒有結婚打算，也不會先生小孩；康茵茵表示，還沒結婚前對外都會先稱單身，因為想要保護另一半。（編輯：張雅淨）1140108

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：