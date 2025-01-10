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招牌歌點閱破1.5億次 日本Rokudenashi將來台開唱

2025/1/10 20:14（1/10 20:34 更新）
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日本網路音樂企畫Rokudenashi由網路人氣歌手ninzin作為發起人，10日正式宣布5月9日將訪台在Zepp New Taipei開唱。（Urban RooT 城市之根音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年1月10日
日本網路音樂企畫Rokudenashi由網路人氣歌手ninzin作為發起人，10日正式宣布5月9日將訪台在Zepp New Taipei開唱。（Urban RooT 城市之根音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年1月10日
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（中央社記者王心妤台北10日電）日本網路音樂企畫Rokudenashi由網路人氣歌手ninzin作為發起人，招牌歌曲One Voice觀看次數已經突破1.5億次，今天宣布將於5月9日來台開唱。

Rokudenashi是由不露面的網路人氣創作歌手ninzin跟Vocaloid作曲家的MIMI、ナユタン星人、40mP、插畫師faPka及Y_Y共同製作的企畫，從2021年6月開始發表音樂作品，同年發表的歌曲One Voice至今在網路影音平台YouTube上觀看次數已經突破1.5億次。

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Rokudenashi還有演唱「終末的火車前往何方？」片尾曲、日劇「我推的孩子」第2集主題曲Sincerely Yours等，今年推出迷你專輯「溜息」融合日本傳統樂器的編曲，展現獨特世界觀。

他們此次巡演地點包含大阪、東京、首爾等地，並於5月9日在Zepp New Taipei開唱，門票將於19日開賣。（編輯：陳政偉）1140110

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