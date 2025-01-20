潘若迪親吐童年內心缺憾 主張女兒富養不縱容

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（中央社記者洪素津台北20日電）藝人潘若迪在公視節目「少年願望事務所」分享從小接受父親嚴厲的軍事教育，書念不好就只給半隻雞腿。當爸後的他選擇和父親不同的教育方式，主張「女兒富養，但不能縱容」。

潘若迪成長在嚴謹的軍人家庭，父親認為他「書念得不好，不配吃一整隻雞腿」，水果也只分得「半顆蘋果」。這種物質上的匱乏讓年幼的他曾偷偷吃同學的便當，以滿足內心缺失。

潘若迪透過新聞稿分享，「那時候真的覺得父親不愛我，因為他從不給我完整的東西。」這種匱乏感也延續到成年後，賺到人生第一桶金時，潘若迪立刻買了一箱蘋果和十幾隻雞腿，他坦言，「這是對童年缺憾的報復性消費。」

如今成為父親的潘若迪選擇用截然不同的方式教育女兒，他主張「女兒富養，但不能縱容」，認為孩子應該在物質富足的同時，學會珍惜與自主能力。

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潘若迪強調，除了物質支持外，心理上的陪伴與價值觀引導更為重要。他認為父母在「生、養、教、陪」4個層面上都應盡責，尤其是「陪」與「心理支持」是物質條件無法替代的。他說：「如果孩子沒有感受到來自家庭的支持，將來可能會迷失於物質追求。」

公視「少年願望事務所」每週一至週三晚間9時於公視與公視+同步播出；週四至週六晚間9時於小公視播出。（編輯：張雅淨）1140120