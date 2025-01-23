新戲揭婚姻黑暗面 柯佳嬿放閃：坤達沒壞習慣

（中央社記者洪素津台北23日電）演員柯佳嬿和劉以豪在戲劇「童話故事下集」演出夫妻，劇中劉以豪的媽寶樣讓柯佳嬿想離婚。戲外結婚8年的柯佳嬿則說，老公坤達沒有壞習慣，婚姻生活很愉悅。

柯佳嬿和劉以豪首度合作，在「童話故事下集」中演出夫妻，詮釋婚姻那些惱人日常。今天兩人出席宣傳記者會，柯佳嬿透露，老公坤達沒有壞習慣，是一個能自主思考的人。至於和公婆的相處，柯佳嬿說，平時沒有住在一起，距離產生美感。

劇中導演李念修把公公角色用盆栽擬物化，柯佳嬿開玩笑說，自己的公公像大樹一樣。至於有無被催生，柯佳嬿坦言，「我生活不會，比較關心的是各位（媒體），但我也已經習慣了」。

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柯佳嬿演出潑辣人妻，更會脫口而出髒話，她表示，「講髒話不用心理建設，也不會困難，我開車也會講，但我不會按喇叭，自己發洩一下就好」。

劉以豪則詮釋媽寶男，劇中生活習慣差，更時常把「我媽說」掛嘴邊，角色超廢形象讓劉以豪也很受不了。戲外劉以豪則說，自己近5年來都是坐著尿尿，「我爸教我的，因為這樣比較不會亂噴」。他也認為坐著尿尿是一個好選擇，歷任女友都稱讚他很貼心。（編輯：張雅淨）1140123