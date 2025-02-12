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許瑋甯任影音製作公司董事 合體老公邱澤曝新挑戰

2025/2/12 14:06
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（中央社記者洪素津台北12日電）演員許瑋甯和老公邱澤昨天合體參加春酒，許瑋甯提及今年有新身分，成為影音製作公司的董事，同時跟全新串流平台合作，希望為演藝生活增加新面向和挑戰。

許瑋甯和邱澤結婚3年多，昨天難得公開在春酒合體現身。許瑋甯透露今年擔任影音製作公司的董事，成為董事可說是天時地利人和，未來除了台灣的演藝事業，也不排除往國際發展，同時更和全新影視串流平台「Ztor.」合作。

許瑋甯表示，自己單打獨鬥很辛苦，現在有這個品牌，可以把藝人、平台和故事結合，就會是很順暢的工作SOP，每個人都可以得到不同的資源。

許瑋甯的演藝成績有目共睹，2015年她以「16個夏天」獲金鐘獎女配角獎，2023年、2024年接連以「她和她的她」、「不夠善良的我們」奪迷你劇集戲后，今年則會挑戰幕後製作。

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影視串流平台「Ztor.」昨天舉行春酒，許瑋甯、邱澤、方志友、大鶴（林鶴軒）、大文等演員到場參與。該平台表示，將彙整來自港台的懷舊經典作品，也開發AI畫面修復技術，目標是讓每部作品皆能以最佳狀態被觀眾回味，更希望新一代觀眾認識並喜愛。

該平台也將製作多部獨家內容，包括曾國祥監製、陳奕甫執導的華語動作系列「殺破狼」衍生影集，還有曾執導「殭屍」獲提名金馬獎的麥浚龍所編導的影集「萬惡團」。（編輯：張雅淨）1140212

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