KKBOX風雲榜4月登高雄巨蛋 黃偉晉2度擔綱主持人

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（中央社記者洪素津台北12日電）第20屆KKBOX風雲榜將於4月19日在高雄巨蛋登場，藝人黃偉晉2度擔綱主持人，歌手蔡健雅則擔任大使，表演嘉賓有韓團SUPER JUNIOR兩子團，以及台灣饒舌團體玖壹壹等豐富卡司。

第20屆KKBOX風雲榜以「綻放」為主題，呈現當代樂壇百花齊放的生命力，並象徵20年來與音樂創作人及聽眾共同孕育出的繁花盛景，號召18組海內外音樂人齊聚，包括SUPER JUNIOR兩子團D&E、L.S.S.，以及玖壹壹、Lollipop棒棒堂、W0LF（S）五堅情、Ozone，展現台韓男團大車拚盛況。

金曲歌后蔡健雅將擔任「風雲大使」，並首度站上風雲榜演唱會舞台，領軍人氣唱將包括温嵐、丁噹、高爾宣 OSN、Marz23、派偉俊Patrick Brasca、黃偉晉、陳華輪番上陣，再搭配美秀集團、芒果醬Mango Jump用搖滾熱血轟炸。

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黃偉晉已是2次主持該音樂盛典，他受訪表示，倍感榮幸但也壓力甚大，這次更列出2大首要挑戰目標，「一個是與每名歌手的互動要有趣，照顧到大家的笑點；另一個就是盡量用活潑的方式介紹贊助夥伴們，讓大家覺得這是很自然的節目橋段之一。」

對於自己所屬團體W0LF（S）五堅情的登台演出，黃偉晉則賣關子說：「我們針對每場大型活動都會討論加入新元素或是新的呈現方式，帶給歌迷不同的感覺，這次也一定會好好安排。」（編輯：張雅淨）1140212