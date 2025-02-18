台灣大馬樂團攜手 恆春民謠跨國界推出多語版

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（中央社記者黃自強吉隆坡18日專電）音樂無國界，大馬多元種族樂團與台灣樂團合作，改編恆春民謠國寶朱丁順的「卜聽民謠來阮兜」，創作出融合台語、馬來語和檳城福建話等多語新曲，將台灣文化延伸南洋舞台，搭建交流橋梁。

朱丁順被譽為台灣恆春民謠「人間國寶」，畢生奉獻於保存瀕臨失傳的恆春民謠藝術。「卜聽民謠來阮兜」恆春民謠受到來自馬來西亞多元種族樂團Culture Shot關注。

Culture Shot團長汪榮木（Ang Eng Bok）今天表示，大馬樂團與台灣「打幫你」樂團重新詮釋並改編台灣恆春民謠「卜聽民謠來阮兜」，創作出融合台語、馬來語及檳城福建話等多語新曲「Marilah來聽民謠」。

他指出，Marilah在馬來語中相近於中文「來吧」，也就是類似於「我們一起來聽民謠」，這首多語新曲不僅融合台灣與大馬傳統樂器，也搭配Disco Funk節奏與馬來民謠Jong Jong Inai，曲中檳城福建話、馬來文、台語、客家話及原住民語交織。

馬來裔團員卡西曼（Kasiman）認為，大馬是多元種族文化，藉由結合台灣月琴民謠和南洋馬來民謠，編織成融合古老與現代、在地與跨國的全新作品。

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對於台灣與大馬音樂交流，打幫你樂團團長劉榮昌說，馬來文與檳城福建話帶來南洋風味，台語與客家話增添在地色彩，多語的新曲使用馬來文、檳城福建話、台語、客語和原住民語，每種語言都讓不同背景的聽眾找到共鳴，尤其，當大馬歌迷突破語言隔閡，共同哼唱台灣原住民語Ho-Hai-Yan以象徵對土地的敬意，凸顯台灣多元文化底蘊。

他認為，台灣與大馬的音樂交流，不僅是兩地語言交匯與南島語系的脈絡相通，更是各自母語方言的連貫。（編輯：唐佩君）1140218