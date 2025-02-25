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越南影帝詮釋在台密醫 遊走法律邊緣如怪醫黑傑克

2025/2/25 16:52
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（中央社記者洪素津台北25日電）越南影帝連炳發在戲劇「化外之醫」演出在台密醫，劇中他在各種非醫療院所的特殊場合就地取材進行手術和治療，角色就像擁有高超醫術卻遊走在法律邊緣的「怪醫黑傑克」。

越南影帝連炳發戲份吃重，飾演的主角在越南擁有合法醫師執照，但為就近照顧受重傷的母親並籌措巨額醫療費用，只好在台灣進行非法醫療，連炳發透過劇組分享，主角操刀的手術大多在醫院外進行，無論是廁所或火車站，還要使用隨手可得的工具，展現出與正規醫療截然不同的手術方式。

連炳發在劇中有如「怪醫黑傑克」的化身，張鈞甯卻稱他在來台拍戲過程太獨立，像是「獨行俠」，「基本上他是一個人來到台灣，沒有經紀人和助理陪在身邊，從前置時期就像『獨行俠』一樣，自己來讀本、跟演員一起上課，又自己回家。」

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但連炳發沒因此被孤立於劇組外，張鈞甯表示，連炳發其實幽默感十足，更大讚他：「是個心胸寬大、內心開放的人。」

「化外之醫」將於3月8日起每週六晚間9時在公視播出，每次播出2集，共11集；同日晚上10時中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+等同步上線。（編輯：龍柏安）1140225

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