櫻坂46成員訪台 驚訝粉絲日文好到像學校有教

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北26日電）日本女子偶像團體櫻坂46將來台演出，成員山崎天、藤吉夏鈴日前搶先來台拍攝，她們對於粉絲的日文程度感到驚訝，並笑說：「程度好到讓我們覺得是不是學校都有在教。」

根據唱片公司資料，櫻坂46最早在2015年成軍，並從原本的名稱「欅坂46」改為現在的名稱，近年積極向海外發展，將於4月19日來台參加CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL。

山崎天、藤吉夏鈴日前先訪台，並與台灣服裝設計師和攝影師合作拍攝，也前往台北捷運中山站、夜市等地。她們提到，台灣粉絲們的日語能力都相當好，甚至好到讓她們以為是學校有教日文。

透過 Google News 追蹤中央社

對於此次來台參加音樂節，山崎天表示，無法像專場演唱會設計主題，只能純粹用舞蹈以及歌聲傳達給觀眾，「因此覺得對我們自己的實力是一種考驗。」

被問到如何介紹對方給台灣粉絲，山崎天稱讚藤吉夏鈴是容易陶醉在舞台，且跟在台下有巨大差異的人；藤吉夏鈴則笑說山崎天只要站在舞台上就是一幅帥氣的畫。（編輯：張雅淨）1140226