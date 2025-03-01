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窒息倒數改編真實意外 演員群擠潛水鐘空隙拍攝

2025/3/1 18:31（3/1 18:51 更新）
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改編自真實海底災難事件的電影「窒息倒數」由演員劉思慕（Simu Liu）（左起）、芬恩柯爾（Finn Cole）、伍迪哈里遜（Woody Harrelson）主演，目前正在全台上映中。（CATCHPLAY提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月1日
改編自真實海底災難事件的電影「窒息倒數」由演員劉思慕（Simu Liu）（左起）、芬恩柯爾（Finn Cole）、伍迪哈里遜（Woody Harrelson）主演，目前正在全台上映中。（CATCHPLAY提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月1日
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（中央社記者王心妤台北1日電）電影「窒息倒數」改編真實事件，演員伍迪哈里遜表示，最有挑戰性的是要困在狹小的潛水鐘中取景，只能擠在約45公分的空隙中，「好幾次都我都希望不需要再回去。」

「窒息倒數」（Last Breath）由伍迪哈里遜（Woody Harrelson）、芬恩柯爾（Finn Cole）、劉思慕主演。伍迪哈里遜表示，當時的潛水鐘空間狹窄，相信劉思慕跟芬恩柯爾都有同樣的不適感受，而他跟片中的原型人物有見面，稱讚對方是個幽默風趣且聰明有魅力的人。

劉思慕表示，片中的飽和潛水員不是穿著蛙鞋在海底悠遊，而是高度專業且具風險的工作，「他們的任務通常涉及更換管線、進行維修，從下水的那一刻起，就已身處高壓、充滿危險的環境。」他也震驚表示，最印象深刻的是連上廁所都沒有隱私，唯一隔開他跟同伴的只有一片薄窗簾。

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芬恩柯爾則說，詮釋真實人物的情感是大挑戰，因為參與的人談起那段意外的記憶都很模糊，「因此詮釋那些生死交關的場景時，還要注入真實的情感，是件極為困難的事。」

「窒息倒數」全台上映中。（編輯：陳政偉）1140301

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