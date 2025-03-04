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許富凱母親節開唱 歌單經典盼當聽覺世代橋樑

2025/3/4 18:09（3/4 19:01 更新）
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金曲台語歌王許富凱（圖）5月母親節檔期將站上台北華山Legacy開唱，許富凱為此積極鍛鍊、加強飲食控管，讓體態更為輕盈。（何樂音樂X寬宏藝術提供）中央社記者洪素津傳真 114年3月4日
金曲台語歌王許富凱（圖）5月母親節檔期將站上台北華山Legacy開唱，許富凱為此積極鍛鍊、加強飲食控管，讓體態更為輕盈。（何樂音樂X寬宏藝術提供）中央社記者洪素津傳真 114年3月4日
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（中央社記者洪素津台北4日電）金曲歌王許富凱近來跨界實境節目、參與歌仔戲演出，今天宣布母親節檔期開唱，將翻唱台語男女歌手經典歌曲，讓不同年紀的歌迷有不一樣的感受，也盼能成為聽覺的世代橋樑。

許富凱今天透過主辦單位宣布，將於母親節檔期5月10、11日在台北華山Legacy舉辦「拾歌Plus2025」演唱會，將祭出2場完全不同的演出歌單，10日演出主題為「查某人的心」全是翻唱台語女歌手經典歌，11日為「男子漢的味」則是翻唱台語男歌手的經典歌。

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許富凱2020年以女歌男唱為概念，嚴選劃時代經典女歌手的歌曲重新演繹，推出名為「拾歌」台語翻唱專輯，這次開唱將再度翻唱經典台語歌，讓年長聽眾不時回味，又能讓年輕樂迷有機會重新認識，成為聽覺的世代橋樑。

許富凱唱過台北小巨蛋、高雄巨蛋、高雄流行音樂中心等大大小小場館，但站上台北Legacy舞台卻是第1次，他難掩興奮：「因為這個場地台上跟台下距離很近，相信當這些經典歌出來時，可以看到台下每個人眼神流露出屬於他們自己的人生故事。」（編輯：龍柏安）1140304

許富凱
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