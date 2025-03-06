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日歌手milet首演戲喊幸福 新片與中島健人譜戀曲

2025/3/6 19:49（3/6 20:06 更新）
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日本電影「我在平行時空戀上妳」由男星中島健人（左）跟新生代熱門歌手milet（右）主演，兩人片中共譜浪漫戀曲，4月2日將在台上映。（甲上提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月6日
日本電影「我在平行時空戀上妳」由男星中島健人（左）跟新生代熱門歌手milet（右）主演，兩人片中共譜浪漫戀曲，4月2日將在台上映。（甲上提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月6日
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（中央社記者王心妤台北6日電）日本電影「我在平行時空戀上妳」由中島健人跟新生代熱門歌手milet主演，日本首週末就累積約新台幣3500萬元票房。milet談首度演戲，表示雖然過程充滿挑戰，但感到很幸福。

「我在平行時空戀上妳」改編自法國愛情喜劇電影「超時空初戀」，尤擅長刻畫青春純愛故事的三木孝浩改編執導，將帶領觀眾進入「如果在另一個時空從未遇見摯愛，人生是否還會一樣」的感動旅程。

中島健人去年從Sexy Zone單飛後，跟木谷竜也合組雙人限定團體GEMN，並創作演唱「我推的孩子」第2季主題曲Fatal獲得好評。

milet之前曾演唱動畫「鬼滅之刃」、「葬送的芙莉蓮」等歌曲而爆紅，去年在台北流行音樂中心舉辦的演唱會門票也快速售罄，她此次也為電影創作並演唱主題曲跟插曲。

中島健人日前在日本首映會表示，「這是我拍攝電影以來最催淚、也是讓我哭最慘的作品，希望能夠讓大家感受到這部電影所蘊含的深厚愛意。」

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milet談及首度演戲則說，雖然過程充滿挑戰，不過到尾聲的心情是「真是太好玩了」，並感到幸福，感謝導演三木孝浩跟中島健人，幫助她展現自然的演技。

「我在平行時空戀上妳」將於4月2日在台灣上映。（編輯：陳政偉）1140306

#日本
#法國
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#milet
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