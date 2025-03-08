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徐若瑄談斜槓人生5角 最重要是「不能放過自己」

2025/3/8 16:44（3/8 16:56 更新）
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藝人徐若瑄（圖）擔任節目「女人我最大」封面人物，暢談身兼女兒、媽媽、歌手、演員與監製的人生觀，認為經濟獨立才能掌握人生的自主權。（「女人我最大」提供）中央社記者洪素津傳真 114年3月8日
藝人徐若瑄（圖）擔任節目「女人我最大」封面人物，暢談身兼女兒、媽媽、歌手、演員與監製的人生觀，認為經濟獨立才能掌握人生的自主權。（「女人我最大」提供）中央社記者洪素津傳真 114年3月8日
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（中央社記者洪素津台北8日電）藝人徐若瑄擔任節目「女人我最大」封面人物，暢談身兼女兒、媽媽、歌手、演員與監製的人生觀，她表示若沒有目標只想放空，很難活得精彩，最重要是「不能放過自己！」

徐若瑄認為經濟獨立才能掌握人生的自主權，因此她14歲踏入演藝圈，肩負起家庭的經濟責任。她透過新聞稿分享自己的童年，媽媽獨力撫養3個孩子，生活艱辛，經歷幾10次搬家，媽媽卻總能保持樂觀，有次屋頂上傳來老鼠聲，媽媽笑說那是「發財鼠」，代表日後會發財，媽媽的幽默讓她不畏懼貧困，也早早確立要在經濟上自主，她說：「我從小就有一個目標，那就是賺錢，養媽媽、買房子。」她認為努力工作從來不是一種負擔，能從中獲得收入達到經濟獨立，給她追求精彩生活最大的自由和底氣。

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面對歌迷不斷敲碗新專輯，徐若瑄稍微透露進度，表示一直很努力籌備新專輯，都有慢慢地錄音。

另外，她最近迷上皮拉提斯，並且很快地設定挑戰目標─在器械倒吊半空中，她興奮地解釋：「要倒吊又做出優美的動作，除了需要強大核心，手臂肌力也要很強！」為了激勵自己，她三不五時就會到教室凝視器械，想像有一天能征服它，她笑說：「只要是運動、能幫助自己健康，我都不會放過自己。」（編輯：李亨山）1140308

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新加坡強降雨淹水 徐若瑄為「救車」淋成落湯雞
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