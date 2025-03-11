潘越雲唱進藍寶石 憶蔡頭超強模仿還想搶秀服登台
2025/3/11 12:13（3/11 12:46 更新）
（中央社記者王心妤台北11日電）歌后潘越雲首度加入「藍寶石」重現秀場風華，她談起過去常受到費玉清跟已故藝人蔡頭照顧，而蔡頭最會模仿她唱歌，某次甚至想穿她的秀服登場，最後因尺寸不合才放棄這個念頭。
潘越雲今天透過主辦單位表示，她當年跑秀場時受到費玉清跟蔡頭多照顧，兩人也常拿她獨特唱腔大開玩笑，「當時有很多觀眾說蔡頭模仿我特別像，讓他一度企圖想要跟我借衣服，我那時的腰只有23吋，他才放棄，還好氣又好笑地對我說：『那是我大腿的尺寸。』」
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潘越雲也感謝費玉清台上、台下都對她照顧有加，像是某次當他的新加坡演唱會嘉賓，就看到費玉清在演唱會結束後請所有工作人員吃飯，對待每個人都很客氣。
此次將重返高雄的藍寶石大歌廳演唱會，潘越雲表示，雖然是高雄人但過往都是在北部跟中部演出，反而沒在高雄的藍寶石歌廳演出過，此次預計重現當年風靡秀場的金曲，國語、台語歌都不放過，保證讓歌迷重溫回憶。（編輯：龍柏安）1140311
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