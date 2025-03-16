泰妍登大巨蛋韓星開唱第1人 近距離打招呼獨寵台粉
2025/3/16 20:06（3/16 20:41 更新）
（中央社記者王心妤台北16日電）韓國歌手泰妍今晚舉辦The TENSE演唱會，成為登上台北大巨蛋開唱的韓星第1人，共3.5萬名歌迷同樂。泰妍最後搭上繞場車跟看台區粉絲近距離打招呼，也是台灣場粉絲獨享福利。
主辦單位今晚為泰妍在後台準備咖啡車、珍珠奶茶以及西瓜和草莓口味雪花冰，另外還有牛肉麵攤隨時煮出熱騰騰的麵，並特製她最愛的「9號」球衣當作禮物。
而歌迷入場時能獲得印有泰妍生日和出道日期的票卡以及軟糖，場外還有泰妍的超大橫幅海報提供合影留念。
泰妍今晚以Fabulous揭開演唱會序幕，並頭戴月桂葉皇冠，搭配綴有珍珠的白色洋裝登場，接著演唱I、Letter To Myself等歌曲，將氣氛炒熱。
泰妍表示，「大家好久不見，這裡真的是太美了，我不知道等這天等多久了，來台灣跟大家見面，我非常開心，讓我在這麼大的場地表演，你們還可以把這裡坐滿，非常的感謝，你們等我很久了吧？」
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此次演唱會泰妍不只重現經典，也有新歌演出，像是首張正規專輯My Voice收錄的Make Me Love You，或是去年剛發行的單曲Heaven，都現場唱給歌迷聽。
泰妍在演唱會尾聲唱起安可曲U R，唱出「你就像光、就像雨後天晴一樣，在我心中浮現」，以表達對歌迷的感謝，最後搭上繞場車近距離向看台區歌迷打招呼，並演唱Feel So Fine畫下完美句點。（編輯：張雅淨）1140316
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