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胡宇威宣傳節目賣便當做公益 自認當主廚太龜毛

2025/3/24 17:49（3/24 18:21 更新）
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藝人禾浩辰（左起）、胡宇威、料理顧問Fred 24日現身一日餐車快閃活動，宣傳實境秀「我們這一攤2」，一起賣便當做公益。（華視、三立提供）中央社記者洪素津傳真 114年3月24日
藝人禾浩辰（左起）、胡宇威、料理顧問Fred 24日現身一日餐車快閃活動，宣傳實境秀「我們這一攤2」，一起賣便當做公益。（華視、三立提供）中央社記者洪素津傳真 114年3月24日
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（中央社記者洪素津台北24日電）藝人胡宇威、禾浩辰為宣傳實境秀「我們這一攤2」，特別和料理顧問Fred一起賣便當做公益。胡宇威自認在節目上很龜毛，禾浩辰則笑稱自己是烏龜，2人都和「龜」脫不了關係。

胡宇威、禾浩辰和料理顧問Fred為宣傳「我們這一攤2」，今天現身一日餐車快閃活動，胡宇威推出主廚秘方「滷得剛好」滷肉便當和「黃金沙嗲」雞肉便當，限時限量販售，全數盈餘將捐給剩食銀行，與粉絲們一起做公益。

「我們這一攤2」持續錄製，在節目中擔任主廚的胡宇威笑說自己「姓龜名毛」，「我在廚房是有點嚴厲，因為我要控管這一切，有時候就會有很急的狀態」。不過他表示，團隊沒有不愉快，「當下排解掉、講完就好，大家也都可以體諒，因為現場就是措手不及、不受控，所以我不會糾結，你擺到下一攤繼續糾結也沒有用」。

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禾浩辰則坦言自己動作真的偏慢，「我就是烏龜，我擺攤沒經驗，節奏對我來說真的不行」。胡宇威也認同禾浩辰真的動作慢；Fred笑說，自己在節目上算是隔岸觀火，「這樣吵下去棒喔，這就是我們想要的」。

不過Fred認同一個團隊就是要有一個發號施令的人比較好，「工作崗位要有頭去發號施令，太多頭會太繁雜，宇威就是當頭的人」。（編輯：張雅淨）1140324

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