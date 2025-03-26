鄭進一出道40年初登高雄藍寶石 遲來的演出大呼圓夢

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（中央社記者林巧璉高雄26日電）歌手鄭進一出道40年，首度唱進高雄「藍寶石」重現秀場傳奇；鄭進一說，過去光跑台北秀場已跑不完，曾創一天跑10場紀錄，沒時間到高雄藍寶石，「此次可說是圓夢了」。

鄭進一今天透過主辦單位表示，他過去不曾在高雄藍寶石大歌廳登台，自己都是跑台北秀場，與張菲、胡瓜聯手稱霸秀場，「有時候半小時就一檔，跑場主持又唱歌真的滿累的」；當時曾創下一天跑10場紀錄，如今可說是圓夢可以補上這場「遲來的演出」。

鄭進一這回將與「徒弟」澎恰恰同台，重溫昔日師徒默契，談及當年嚴厲指導澎恰恰往事，他笑說：「罵就是喜歡他，嚴師才能出高徒」。

高雄流行音樂中心「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會將於5月10、11日在高流海音館登場，這次以「寶島金曲之夜」為主題，邀請重量級巨星輪番獻唱。

鄭進一說，當年台灣秀場全盛時期，有「南豬北張中邢峰」三方稱霸局面，自己跟著張菲跑場，鮮少到南部作秀，這次相隔多年終於有機會到「復刻版」藍寶石大歌廳演唱會，非常期待；他也預告，自己創作的經典歌絕對不會少，大家應都會跟著唱。

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回憶踏進秀場淵源，鄭進一感謝自己演藝生涯的「伯樂」王夢麟，以及「貴人」張菲。他說，當年還因為參加歌唱比賽奪冠獲矚目，後來台北駐唱被王夢麟發掘，介紹進「迪斯角夜總會」表演。

此次初登高雄藍寶石大歌廳演唱會，鄭進一將與澎恰恰同台，高流表示，師徒2人感情融洽眾所皆知，此次相隔多年又再度相逢，令人期待2人一搭一唱火花。（編輯：陳仁華）1140326