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北流5週年 蘇慧倫祝福陪伴創造更多美好時刻

2025/3/28 19:27
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（中央社記者王心妤台北28日電）台北流行音樂中心今天舉辦5週年記者會，歌手蘇慧倫表示，她是首名在北流表演廳專場演出的歌手，那也是闊別多年的巡迴演唱會開跑，祝福北流未來創造更多美好時刻。

北流今年特別攜手以原創音樂及人才甄選的活動賽事「台北音樂不斷電」合作5週年創作曲計畫，並邀請與北流有重要淵源的歌手，包括蘇慧倫、艾怡良、鄭宜農、阿跨面、雷擎組成超強陣容，分別與「台北音樂不斷電」獲獎的5組優秀音樂人，包括氣氛休息室、YILITH、鄭雙雙、Traveller旅人、阿橘Ahh G協力合作完成5首新歌，並以合輯方式呈現。

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台北流行音樂中心董事長黃韻玲表示，「這次5週年計畫，就是希望透過音樂人的共創，一起傳遞音樂的美好與未來，讓身在不同階段的音樂人，都更有力量，繼續朝著自己的夢想前進。」

蘇慧倫表示，北流對她而言是特別且具有紀念意義的地方，5年過去，已經從專輯「面面」唱到了專輯「輕重」，「我看見北流不只是一個音樂場館，這一個充滿能量的空間，在不同世代與不同音樂形式的成長下更立體了。」（編輯：陳政偉）1140328

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