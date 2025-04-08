加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普關稅大刀重挫台股 5000億國安基金進場護盤
首頁 / 娛樂
電影
新聞專題
電影1/300
首頁 / 娛樂

阿湯哥「不可能的任務8」預告釋出 高空吊掛搏命演出

2025/4/8 17:23（4/8 17:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
好萊塢男星湯姆克魯斯（Tom Cruise）在新片「不可能的任務：最終清算」中再度搏命演出，還有吊掛在飛機上的驚險畫面，5月23日將在台上映。（UIP提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月8日
好萊塢男星湯姆克魯斯（Tom Cruise）在新片「不可能的任務：最終清算」中再度搏命演出，還有吊掛在飛機上的驚險畫面，5月23日將在台上映。（UIP提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北8日電）「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）的代表作推出最新電影「不可能的任務：最終清算」並釋出預告，他從飛車追逐拍到攀爬飛機、高空吊掛，同時潛進水中執行驚險任務。

「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible – The Final Reckoning）由克里斯多福麥奎里（Christopher McQuarrie）執導，電影近日釋出預告，湯姆克魯斯再度上山下海搏命演出，兩人日前接受媒體訪問時表示，有段爬在飛機外的拍攝，湯姆克里斯在機艙外幾乎是吸不到氧氣的，「有時候我真的會因為缺氧而昏過去，甚至無法自己爬回駕駛艙。」

影片來源：派拉蒙影片 官方頻道
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於外傳此集是「不可能的任務」最後一集，湯姆克魯斯並未正面回應，但他表示觀眾要去看了電影才會知道答案，「我很難談這件事，因為這真的是一段必須親身體驗的旅程。」

「不可能的任務：最終清算」將於5月23日在台上映。（編輯：李亨山）1140408

#湯姆克魯斯
#湯姆克魯斯
延伸閱讀
湯姆克魯斯悼方基墨：祝下一趟旅程順遂不可能的任務7阿湯哥寶刀未老 全台票房破2億巴黎奧運閉幕 「阿湯哥」垂降宣告下屆洛杉磯見
湯姆克魯斯
方基墨逝世 捍衛戰士走紅後挨批難搞曾回應：我是挑戰不是苛求方基墨過世享壽65歲 捍衛戰士續作驚喜露臉 冰人帥勁永存影壇
電影
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
警上添花談女性故事 導演受印度巴士輪暴案啟發
24
更多編輯台推薦新聞：