阿湯哥「不可能的任務8」預告釋出 高空吊掛搏命演出

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（中央社記者王心妤台北8日電）「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）的代表作推出最新電影「不可能的任務：最終清算」並釋出預告，他從飛車追逐拍到攀爬飛機、高空吊掛，同時潛進水中執行驚險任務。

「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible – The Final Reckoning）由克里斯多福麥奎里（Christopher McQuarrie）執導，電影近日釋出預告，湯姆克魯斯再度上山下海搏命演出，兩人日前接受媒體訪問時表示，有段爬在飛機外的拍攝，湯姆克里斯在機艙外幾乎是吸不到氧氣的，「有時候我真的會因為缺氧而昏過去，甚至無法自己爬回駕駛艙。」

影片來源：派拉蒙影片 官方頻道

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對於外傳此集是「不可能的任務」最後一集，湯姆克魯斯並未正面回應，但他表示觀眾要去看了電影才會知道答案，「我很難談這件事，因為這真的是一段必須親身體驗的旅程。」

「不可能的任務：最終清算」將於5月23日在台上映。（編輯：李亨山）1140408