倫敦泰晤士河畔濃濃台灣風 15部電影解鄉愁

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（中央社記者黃佩珊倫敦12日專電）倫敦泰晤士河畔迎來今年最盛大的台灣電影節。文化部和英國電影協會（BFI）合作，4月在倫敦泰晤士河南岸的南岸影城（BFI Southbank）推出「多元聲音：重構台灣新電影」，15部電影讓旅英台灣人解鄉愁。

「多元聲音：重構台灣新電影」（Myriad Voices: Reframing Taiwan New Cinema）總計放映15部電影、提供30多個場次，涵蓋侯孝賢、楊德昌、王童、萬仁、張毅、陳坤厚、黃玉珊等多位導演的代表性作品，包括「風櫃來的人」、「小爸爸的天空」、「最想念的季節」、「落山風」等。

來英國工作3年的林妙恆是大學數位設計教育視覺設計師，她說，實在是太開心了，倫敦是一個國際化城市，她要帶她的英國朋友和同事一起來看台灣電影，這比她費盡唇舌介紹來得輕鬆容易，相信看了電影後，她的英國朋友們會更了解台灣歷史和文化，也會像她一樣喜歡台灣、愛台灣。

英國居民詹姆士（James Scott）說，他住在瑞丁（Reading），他的成長背景和生活環全是英語，他的家人和朋友只看英語電影，今天來到泰晤士河畔，得知台灣電影在倫敦上映，他很好奇，想進一步了解台灣，他認為電影是推動國際交流最好的方式。

活動一大亮點是12日舉行的台灣新電影研討會，從學術研究、文化、社會、政治和產業面探討台灣新電影運動，邀請台灣國際女性影展創辦人暨導演黃玉珊擔任與談人，從女性主義觀點解析1980年代的台灣電影產業發展。

美國加州大學聖塔芭芭分校（UC Santa Barbara）研究員蔡佩真受邀參加台灣新電影研討會，她說，她的研究以女性主義觀點探討1980年代台灣電影，她發現台灣電影女性導演比例偏低，而且作品大多偏向紀錄片，少有女姓能擔任劇情長片導演，希望未來能看到台灣電影產業有更大的「性別包容性和主題多元性」。

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加拿大多倫多大學教授黃麗慧是馬來西亞籍，她說，她非常喜愛台灣電影，希望台灣電影行業能鼓勵更多女性參與。

「多元聲音：重構台灣新電影」舉行地點南岸影城，鄰近倫敦知名景點，看電影之際，可以順道漫步泰晤士河，走訪大笨鐘、西敏寺、倫敦眼、聖保羅大教堂、倫敦塔與塔橋等景點。（編輯：韋樞）1140413

學者蔡佩真（左）和黃麗慧（右）分別從美國和加拿大搭機來倫敦參加「多元聲音：重構台灣新電影」研討會，她們期盼台灣電影在國際上發光發熱。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年4月13日

英國居民詹姆士說，他的家人和朋友只看英語電影，他從來沒有想過台灣電影會在倫敦上映，可見台灣電影廣受歡迎，他希望透過電影，了解台灣。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年4月13日

文化部和英國電影協會合作，4月在倫敦泰晤士河南岸的南岸影城推出「多元聲音：重構台灣新電影」電影展，吸引許多觀眾前來看台灣電影。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年4月13日

文化部和英國電影協會合作，今年4月在倫敦泰晤士河畔的南岸影城推出「多元聲音：重構台灣新電影」。看電影還可以順道漫步泰晤士河，走訪各著名景點。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年4月13日