為保祖厝不被法拍 陳竹昇唐從聖新片大膽闖殯儀館

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（中央社記者葉冠吟台北16日電）公視台語台「台語有影」系列電視電影「我的陽過阿公」日前殺青，集結柯一正、陳竹昇、唐從聖扮演因疫情被迫「三代同堂」的疏遠家人，卻為了祖厝不被拍賣大膽潛入殯儀館。

「我的陽過阿公」由電影「父後七日」導演王育麟擔任製作人，聯手新銳導演黃力仁共同打造疫情下詼諧而不虐的親情共感之作，劇本曾獲第45屆優良電影劇本特優獎肯定。

公視台語台今天透過新聞稿分享，全片描述因疫情被迫同住的藍家人，面對即將被法拍的祖厝，他們從形同陌路決定攜手潛入殯儀館，只為證明阿公並非陽性過世，藉此賺取告別式禮金。

編劇姜素秋表示創作契機，源自疫情期間的親身體會，當時她正思考如何一邊工作，一邊照顧家人，「突然意識到連中高收入的人，都會因隔離而對生計煩惱，那生活不寬裕的人又該怎麼辦呢？」因而萌生作品靈感。

在舞台劇領域常常合作的柯一正、唐從聖與陳竹昇，3人熟識多年，卻第一次正式合作電視劇。柯一正扮演藍家大家長，儘管經濟拮据、仍靠老人年金努力扶養孫女，唐從聖、陳竹昇則分別為母胎單身的顧家長子與有過兩次婚姻、還欠下一身債務的次子。

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除了父子三人外，劇組還找來孔令元、葛丞、李宜儒詮釋陳竹昇的3個孩子，有別於戲內疏遠，戲外他們都很崇拜陳竹昇，葛丞更分享：「竹昇哥宛如現場的台語字典，發音跟語法都能在第一時間給予建議，只要有他在就彷彿吃下定心丸。」

「我的陽過阿公」預計最快於今年在公視台語台播出。（編輯：李亨山）1140416