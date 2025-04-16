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再演揪心手足情 林美秀喊話天下妹妹「愛是雙向」

2025/4/16 16:33（4/16 16:46 更新）
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演員林美秀（前）和黃韻玲（後）在綠光劇團經典舞台劇「人間條件4：一樣的月光」中扮演姊妹，以演出道出無數台灣手足心聲。（綠光劇團提供，張大魯攝影）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月16日
演員林美秀（前）和黃韻玲（後）在綠光劇團經典舞台劇「人間條件4：一樣的月光」中扮演姊妹，以演出道出無數台灣手足心聲。（綠光劇團提供，張大魯攝影）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月16日
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（中央社記者葉冠吟台北16日電）被導演吳念真形容為「最殘酷」的綠光劇團作品「人間條件四」，睽違16年再度登台，重現揪心姊妹情。演員林美秀更想對天下的妹妹說愛是雙向的，「妳可以任性，但要學習感受。」

探討「手足競爭」與「比較心理」的「人間條件四 一樣的月光」，描述一對性格迥異的姊妹，因嫉妒與競爭，逐漸走向悲劇的血緣情誼。原卡司林美秀與黃韻玲再度攜手同台，近期如火如荼排練。

黃韻玲今天透過劇團分享，儘管已16年未演出，這個角色仍讓她在排練時頭痛不已，彷彿是「未曾癒合的記憶提醒」。

扮演拿取家庭資源，卻不願相對付出的妹妹「美真」，黃韻玲表示，當年她試圖揣摩角色的執著、怨懟和疲憊，有很多不理解與氣憤。16年後，黃韻玲原以為自己經歷過生活磨練後，能更圓融地包容這個角色，沒想到當她再次走進角色生命時，依舊對每一句台詞感到憤怒、無力與心疼。

詮釋姊姊的林美秀則吐露，這些年她演過很多角色，但「姊姊」已不只是戲裡的名字，而是她生命的一部分，讓她想對天下所有的妹妹說：「妳可以任性，但要學會感受。」

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林美秀也提醒，愛是雙向的，家人之間要彼此感受、理解對方的心意，才不會讓「理所當然」變成誤解，希望這齣戲如同月光，帶來溫暖與省思。

塵封16年的「人間條件四」25日起重啟演出，將於台北、高雄、台中、台南巡迴上演。（編輯：陳政偉）1140416

綠光劇團經典舞台劇「人間條件4：一樣的月光」即將開演，現正如火如荼排練中，故事描述一對性格迥異的姊妹，因嫉妒與競爭逐漸走向悲劇的血緣情誼。（綠光劇團提供，張大魯攝影）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月16日
綠光劇團經典舞台劇「人間條件4：一樣的月光」即將開演，現正如火如荼排練中，故事描述一對性格迥異的姊妹，因嫉妒與競爭逐漸走向悲劇的血緣情誼。（綠光劇團提供，張大魯攝影）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月16日
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