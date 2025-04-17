樂天桃猿啦啦隊河智媛 分享蜜大腿養成法

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（中央社記者龍柏安台北17日電）擁有一雙令人稱羨「蜜大腿」的中職樂天桃猿韓籍啦啦隊員河智媛透露，她並非天生就有一雙美腿，而是透過後天努力雕琢的成果，她也不吝分享秘訣，就是推薦大家騎自行車。

今年23歲的河智媛，17歲時在燒烤店打工，被韓國職棒LG雙子啦啦隊隊長南宮慧美挖掘，加盟啦啦隊後，有了「最強女高中生啦啦隊」稱號，也曾在韓團「Super Junior」成員金希澈節目擔任助理主持。今年她跨海來台加盟中職樂天桃猿，挾著一雙性感蜜大腿和健美身材，幫她帶來超高人氣。

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河智媛透露，其實從出生開始，她就是下身肥胖，所以不能讓大腿變得更厚，為保持最佳狀態，努力練出結實大腿；她推薦大家騎自行車，不過她的訓練方式可不輕鬆，每次大約要騎3個小時左右。

上個月河智媛與藝人溫妮被目擊在西門町街頭現身，其實就是替手遊廠商拍攝廣告，河智媛也分享對台北的印象，「大家都非常熱情，食物也很好吃，特別是珍珠奶茶真的名不虛傳。」1140417