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就愛狗血 Tizzy Bac惠婷許願挑戰八點檔

2025/4/18 14:27
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（中央社記者王寶兒台北18日電）影集「死了一個娛樂女記者之後」與「童話故事下集」熱播，樂團Tizzy Bac除為其打造主題曲，近期也推新專輯，主唱惠婷許願，若有機會演戲想要挑戰八點檔鄉土劇。

Tizzy Bac日前作客「OH夜DJ」waa魏如萱節目，由主唱惠婷、鼓手前源跟魏如萱暢聊新專輯「說出我的名字」，其中新歌「矛盾仔の春天」竟是從惠婷喜歡鑽研的「言情小說」中發展出來。

惠婷今天在節目中分享，她很喜歡看古裝類言情小說，還常因超展開的劇情導致自我內心糾結，「為什麼古代人就這麼喜歡納妾，真的很不合理。」但還是忍不住上癮，一直看到故事結尾才罷休。

惠婷笑說，但劇情越狗血，大眾越愛，因此她用一首歌寫一個言情故事或愛情電影，用男女主角間的拉扯來呈現人與人之間最真實的生活。

為影集打造主題曲之餘，魏如萱也詢問Tizzy Bac會不會想挑戰演戲。惠婷說，他們在MV中就曾演過一些莫名其妙的情境劇，之前也有在戲劇「幸福房屋事件簿」客串演出，但她自認演過頭，用力過猛，還奉勸大家千萬不要去找當時畫面來看。

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但如果有機會再演戲，惠婷許願，想要挑戰八點檔鄉土劇，像演員苗可麗在戲中一連串超級流利的經典台詞，特別犀利、有氣勢。前源也說，如果演不夠，那就挑一首新歌拍成MV，讓惠婷好好發揮精湛演技。

「說出我的名字」是Tizzy Bac迎接出道第26年發行第8張全創作專輯，實體專輯預計5月發行。巡迴演唱會同步啟動，首場將於5月16日在台北 Legacy Taipei開唱。（編輯：張雅淨）1140418

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