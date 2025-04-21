台灣電影倫敦播映引起迴響 推升寶島能見度

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（中央社記者黃佩珊倫敦21日專電）文化部和英國電影協會（BFI）合作，日前在倫敦泰晤士河南岸的南岸影城推出「多元聲音：重構台灣新電影」影展，導演黃玉珊表示，希望能藉由影展，將台灣電影推向國際，讓台灣出品的影視作品在國際上發光發熱。

這是黃玉珊第一次來倫敦參加影展，她擔任「多元聲音：重構台灣新電影」（Myriad Voices: Reframing Taiwan New Cinema）專題12日舉行的「臺灣新電影座談會」的焦點講者，她也順道走訪鄰近知景點，15日前往愛丁堡，17日返回倫敦，繼續她的英國文化之旅。

她說，南岸影城（BFI Southbank）地點在泰晤士河旁邊，有劇院、美術館和圖書館，附近有計多所大學，人文薈萃。遊倫敦泰晤士河讓她想到高雄愛河，兩岸同樣也有許多文教和娛樂性建築。不同的是，在倫敦，她看到來自世界各國不同族群的人們，共同生活和工作，展現出對不同歷史、種族和文化的包容。

在影展座談會中，黃玉珊介紹1980年代台灣新電影運動，並分享台灣電影產業的發展。她說，她很驚訝出席者很多是研究台灣新電影的學者，他們提問包括：台灣女性導演在電影表現的手法跟男性導演有什麼不同？新世代導演和資深導演有什麼交集？

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黃玉珊認為，近二、三十年台灣女性導演比1980年代人數更多，且有更多發展的空間，在題材的包容性和內容的深度上，和男性導演不相上下。新一代導演大量運用動畫和特效，受到年輕人喜愛。黃玉珊鼓勵女性導演多多參加國際交流，擴大視野，為自己的作品爭取曝光機會，取得和男性一較長短的機會。

「多元聲音：重構台灣新電影」影展總計放映15部電影、提供30多個場次，涵蓋侯孝賢、楊德昌、王童、萬仁、張毅、陳坤厚、黃玉珊等多位導演的代表性作品，包括風櫃來的人、小爸爸的天空、最想念的季節、落山風、悲情城市、童年往事、恐怖分子、青梅竹馬、浮萍、油麻菜籽、我這樣過了一生、我的愛、稻草人、光陰的故事、兒子的大玩偶，影展進行至4月30日。（編輯：高照芬）1140421

導演黃玉珊在倫敦舉行的台灣影展「多元聲音：重構台灣新電影」專題，12日舉行的「臺灣新電影座談會」擔任焦點講者，此次她也順道走訪鄰近景點。圖為她參觀倫敦大英圖書館。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年4月21日

「多元聲音：重構台灣新電影」專題4月11日起在倫敦舉行台灣影展等系列活動，舉辦地點南岸影城位在泰晤士河旁邊，附近有劇院、美術館、圖書館和大學，推升台灣能見度。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年4月21日