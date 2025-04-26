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王陽明撕富家子標籤 新目標投入籃球人才培育

2025/4/26 20:06（4/26 20:16 更新）
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藝人張懷秋（右）與王陽明（左）相識快20年，雙方靠合作電影「角頭－大橋頭」才真正走近彼此，日前王陽明應邀登上張懷秋節目，暢談人生轉折與事業高低起伏。（犢影制作、有意思國際傳播提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月26日
藝人張懷秋（右）與王陽明（左）相識快20年，雙方靠合作電影「角頭－大橋頭」才真正走近彼此，日前王陽明應邀登上張懷秋節目，暢談人生轉折與事業高低起伏。（犢影制作、有意思國際傳播提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月26日
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（中央社記者洪素津台北26日電）演員王陽明作客張懷秋的節目，他暢談人生轉折與事業高低起伏，坦言自己不是「人生勝利組」，強調自己成年後便不再依靠家裡金援；此外，王陽明將推出新節目推廣籃球文化，激勵年輕人追夢。

王陽明出道14年來，一直被外界視為「人生勝利組」，但自踏入演藝圈起，他便背負著眾多標籤與質疑聲浪。王陽明在Podcast節目「白日夢非常秋」分享人生故事，他透過新聞稿分享，自己從成年後便不再依靠家庭金援，甚至主動分擔幫助家人，「其實我爸媽給我的，是充分的愛與良好的教育環境，而不是錢。」

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談起去年在電影宣傳期曾遇到的低潮與輿論壓力，他坦言：「那段時間我總是告訴大家我沒事，但每次掛掉電話之後，其實都很想哭，甚至一度覺得演藝生涯就要結束了。後來是靠著堅強的心態走過來，不管別人怎麼說，只想好好做好自己的事情。」

未來王陽明希望能透過籃球節目「白日夢籃球隊」鼓勵年輕人勇敢挑戰極限，也讓更多人看到籃球運動背後的堅持與不屈精神，現在王陽明也簽下籃壇新星馬建豪，親自陪伴每個歷程階段，並積極投入籃球相關產業與人才培育。 （編輯：李亨山）1140426

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