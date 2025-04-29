宋芸樺任北影大使 拍形象廣告想起演戲初心

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（中央社記者王心妤台北29日電）第27屆台北電影節今天公布宋芸樺擔任本屆大使，並將出席7月5日頒獎典禮。她表示，拍攝廣告時，不斷想起剛出道的自己，像是在提醒她想起愛上演戲的初心。

宋芸樺2014年以「等一個人咖啡」踏入影壇，之後還有「我的少女時代」、「灼人秘密」、「月老」等多部代表作，而她曾在出道前，參與台北電影節形象影片拍攝，這次擔任大使又讓她想起剛出道的自己。

她說，「我好像又看見當時那個對表演充滿熱情、什麼都不怕的自己，對我來說，這像是一個生命的循環，也是一份提醒，提醒我為什麼一開始會愛上這條路。」

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宋芸樺也笑說，每次參與北影都像是回家，有「親戚」們齊聚一堂，是最溫暖的感受。她也對粉絲表示，「電影不是遙不可及的，它可以很生活、很真誠。」

第27屆台北電影獎入圍名單將於5月15日揭曉，影展則於6月20日至7月5日舉行。（編輯：吳素柔）1140429