加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

宋芸樺任北影大使 拍形象廣告想起演戲初心

2025/4/29 14:37（4/29 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
演員宋芸樺擔任2025台北電影節影展大使。她當年尚未正式出道就曾在影展廣告片演出，牽起了入行緣分。（台北電影節提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月29日
演員宋芸樺擔任2025台北電影節影展大使。她當年尚未正式出道就曾在影展廣告片演出，牽起了入行緣分。（台北電影節提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北29日電）第27屆台北電影節今天公布宋芸樺擔任本屆大使，並將出席7月5日頒獎典禮。她表示，拍攝廣告時，不斷想起剛出道的自己，像是在提醒她想起愛上演戲的初心。

宋芸樺2014年以「等一個人咖啡」踏入影壇，之後還有「我的少女時代」、「灼人秘密」、「月老」等多部代表作，而她曾在出道前，參與台北電影節形象影片拍攝，這次擔任大使又讓她想起剛出道的自己。

她說，「我好像又看見當時那個對表演充滿熱情、什麼都不怕的自己，對我來說，這像是一個生命的循環，也是一份提醒，提醒我為什麼一開始會愛上這條路。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

宋芸樺也笑說，每次參與北影都像是回家，有「親戚」們齊聚一堂，是最溫暖的感受。她也對粉絲表示，「電影不是遙不可及的，它可以很生活、很真誠。」

第27屆台北電影獎入圍名單將於5月15日揭曉，影展則於6月20日至7月5日舉行。（編輯：吳素柔）1140429

#台北電影節
#台北電影獎
#宋芸樺
演員宋芸樺（圖）擔任2025台北電影節影展大使，拍攝形象照。攝影師周墨透過3D眼鏡等復古元素，呼應影展主題「挑戰！Dare to Try」。（台北電影節提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月29日
演員宋芸樺（圖）擔任2025台北電影節影展大使，拍攝形象照。攝影師周墨透過3D眼鏡等復古元素，呼應影展主題「挑戰！Dare to Try」。（台北電影節提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月29日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：