李程彬片場人格轉換 王識賢嫌吵還嚇壞郭雪芙

（中央社記者洪素津台北29日電）演員李程彬在全台語新劇「成功路上」和郭雪芙有不少對手戲，自稱是I人的他在片場卻E人啟動，被王識賢比喻像麻雀有點吵，郭雪芙則說李程彬很入戲，但一開始有被嚇到，害她更緊張。

華視與公視台語台聯手推出奇幻輕喜劇「成功路上」，劇情講述一個事事不順的魯蛇（李程彬飾）意外穿越回到1989年，展開一場扭轉人生的冒險旅程。

李程彬、王識賢、張詩盈、郭雪芙、許莉廷今天出席戲劇「成功路上」首映記者會，王識賢在劇中飾演李程彬的父親，自認是I人（內向型人格）的李程彬在片場卻E人（外向型人格）啟動，為和王識賢培養父子感情常找對方聊天，對此王識賢則逗趣表示：「有點吵、像麻雀一樣停不下來。」

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此外李程彬和郭雪芙劇中有不少對手戲，郭雪芙表示，全台語的演出讓她壓力爆棚，拍戲過程中很緊張，不過李程彬會以輕鬆方式聊天、鼓勵，「我很緊張，他就是想辦法分散我注意力，還會抓我，叫我振作，我一開始其實嚇到，就更緊張。」一旁的李程彬則笑說：「那不是我，那是角色。」

許莉廷則演出郭雪芙的高中時期，她表示，可以和偶像王識賢一同演出很興奮，曾盼在殺青酒可以跟王識賢合唱「雲中月圓」，沒想到這個心願沒有傳達給王識賢，許莉廷今天自曝在殺青酒後的卡拉OK，竟是跟王識賢的司機合唱，逗得現場哄堂大笑。（編輯：龍柏安）1140429