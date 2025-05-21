演員古程丰斜槓經營體操館 培養年輕體操小選手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北21日電）演員古程丰近來和好友一起經營體操館，培養年輕體操選手，選手們在賽場上拿下不少好成績，他說：「想讓努力的汗水被看見而發光發熱，能夠成為他們的金牌教練感到非常驕傲。」

古程丰曾演出「機智校園生活」等劇，他出道超過10年，熱愛運動的他近來和好友一起經營體操館，也邀來好友潘胤傑助陣一起成為明星教練，目前已有不少小選手獲得青年盃體操錦標賽的獎牌。

透過 Google News 追蹤中央社

古程丰去年成為演藝圈首位開設兒童「競技體操」俱樂部的創辦人。他表示，在經營副業前期，擔心沒有太多時間投入戲劇演出，所以選擇以體操館為主，如今會員數已突破300名，夏令營報名人數也比去年多5成。

古程丰這2年帶領學員征戰各項賽事，包括青年盃與中正盃體操錦標賽都拿到不少獎牌，累積共奪得2金、7銀、6銅；他提到這些孩子為了積極練習體操，過程即便無比艱辛，多次落淚仍堅持要完成挑戰，「想要讓努力的汗水被看見而發光發熱，能夠成為他們的金牌教練感到非常驕傲」。（編輯：龍柏安）1140521