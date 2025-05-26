星際寶貝與阿湯哥同時出擊 分占北美票房冠亞軍

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（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）美國適逢「陣亡將士紀念日」（Memorial Day）長假，北美票房強強滾。分析師今天說，影迷敲碗的兩部商業大片估計吸金超過2.5億美元。

法新社引述美國娛樂媒體「綜藝」（Variety）報導，迪士尼的「星際寶貝：史迪奇」（Lilo & Stitch）海撈1.83億美元，改寫陣亡將士紀念日4天長假票房紀錄。

北美院線聯盟（Exhibitor Relations）通報，這部片已在國際市場賺進額外1.58億美元。

而「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）廣受歡迎的諜報冒險動作系列片最新章「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible -- The Final Reckoning），美國加拿大開映有約7700萬美元成績。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）說這樣的開映表現「十分突出」，或許寫下這個系列片最佳。然而，票房收入仍需抵銷估計高達4億美元的龐大製片成本。

週末排名第3的是上週冠軍片「絕命終結站 血脈」（Final Destination: Bloodlines），進帳2450萬美元。

排名第4的是超級英雄片「雷霆特攻隊*」（Thunderbolts*），收入1160萬美元。這部片全球已吸金超過3.5億美元。

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排名第5的是「罪人」（Sinners），票房1120萬美元。跟據綜藝報導，萊恩庫格勒（Ryan Coogler）執導的這部吸血鬼驚悚片美、加總票房來到2.59億美元，是影史上最賺錢的R級片之一。

第6到第10的作品依序為：「最後的牛仔競技」（The Last Rodeo），630萬美元；「鄰家友誼」（Friendship），570萬美元；「MINECRAFT麥塊電影」（A Minecraft Movie），290萬美元；「會計師2」（The Accountant 2），250萬美元；「快點趕上明天」（Hurry Up Tomorrow），91.3萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1150526