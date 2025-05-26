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演員張天霖退出便當店經營 轉職網路公司上班族

2025/5/26 17:42
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（中央社記者洪素津台北26日電）演員洪小鈴和張天霖今年喜獲愛女，升格新手爸媽。張天霖日前退出便當店經營，選擇到網路公司當上班族，洪小鈴更透露張天霖到夏天可能去綠島當潛水教練。

演員洪小鈴和張雁名今天出席主演戲劇「生命的麥田」宣傳記者會，這也是洪小鈴產後首度露面，說起近期育兒過程，洪小鈴稱讚張天霖是神隊友，抱女兒一把罩，根本是女兒傻瓜，夫妻倆都沉浸在喜悅裡。

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洪小鈴表示，現在雖然忙育兒，但是有戲約一樣會出來拍戲，還好家裡有媽媽和阿姨當後援。而日前張天霖無預警退出便當店經營，洪小鈴稱不清楚，只知道張天霖有跟股東講好要退出。

洪小鈴分享，自己和張天霖都認為現在的演員環境沒有以前好，目前張天霖除了積極經營副業，也到網路公司當上班族，夏天的時候可能去綠島當潛水教練。洪小鈴說：「他有說他其實不是很適合在演藝圈，也覺得現在演員環境不一樣了。」（編輯：張雅淨）1140526

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