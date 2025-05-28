張學友東莞演唱會撞期大考 被投訴到宣布延期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海28日電）「張學友60+巡迴演唱會東莞站」原定於6月6至8日在東莞銀行籃球中心舉行，由於撞期大學入學考試，加上周邊有考場，惹來部分家長持續投訴，主辦單位宣布延期。

2025年中國大學入學考試（高考）將於6月7日起登場，考期撞上張學友東莞演唱會舉行時程，考生家長持續投訴當地政府單位問政平台，質問演唱會將帶來交通壅塞、飯店爆滿、對外噪音等問題，要求演唱會延期。

官方一度表態演唱會如期舉辦。東莞市文化廣電旅遊體育局彼時回應，演唱會辦在室內封閉場館，距離最近考場直線距離達1.6公里，對外噪音影響小；演唱會舉辦時間在晚上，當天考試已經結束，期間會做好交通管制與疏導。

家長投訴、抗議不斷，主辦單位最終於27日晚宣布演唱會延期。

透過 Google News 追蹤中央社

張學友60+巡迴演唱會東莞站主辦單位廣州禾光飛揚文化傳媒有限公司27日晚間10時透過微博發布公告表示，原定於6月6至8日在東莞銀行籃球中心舉辦的演唱會將延期至8月29至31日同一時段舉行。

廣州禾光飛揚文化傳媒有限公司指出，演唱會演出地點不變，對於從東莞市以外地區規劃前來觀看演出的觀眾，由於演出延期所造成的相關損失，會制定相應補償方案，對於演唱會延期舉辦向廣大歌迷表示歉意。（編輯：張淑伶）1140528