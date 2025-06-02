台灣單口喜劇演員黃冠文捷克演出 幽默敘事受好評

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（中央社記者劉郁葶布拉格1日專電）台灣單口喜劇演員黃冠文登布拉格藝穗節，幽默講述他與前任的戀愛經歷，吸引捷克、美國、英國與西班牙等國觀眾到場聆聽。現場觀眾表示，黃冠文善於講故事，他的經歷讓千禧世代很有共鳴，令人沉浸其中。

第24屆布拉格藝穗節（Prague Fringe Festival）在5月底登場，來自全球包含台灣、日本、印度、加拿大、德國、美國等14個國家的藝術家，在布拉格演出戲劇、音樂、舞蹈、說書與單口喜劇等多元節目。

來自台灣、現居英國的台灣單口喜劇演員黃冠文（Kuan-wen Huang），在布拉格藝穗節演出Andrews Are the Worst。這部作品延續他一貫的幽默風格，聚焦他與名為Andrew的前任們的戀愛經歷，將個人經歷轉化為喜劇表演。

在觀賞黃冠文的表演後，現場美國觀眾Rebecca告訴中央社記者，這場演出讓她笑個不停，「我自己是千禧世代，演員的故事讓我很有共鳴」。

Rebecca稱讚，黃冠文非常善於講故事，他不只是講單一笑話，而是講整段故事，讓人完全投入其中。

英國觀眾Vanisha則分享，她和朋友本來偏好看劇場表演，但這次特別決定嘗試看單口喜劇，「有些喜劇表演真的很糟，但這場讓我們感到驚喜。我們覺得非常有趣、節奏很棒，演員的幽默感十足」。

捷克觀眾Jozef表示是被節目標題吸引，因為他的哥哥就叫Andrew，並說這是他人生第一次看單口喜劇表演，雖然對段子中的人名不熟，有的笑點無法完全理解，但仍覺得表演十分有趣。

黃冠文表演單口喜劇已有10年，他告訴中央社記者，如果明天不幸撒手離世，他可能沒有太大遺憾，因為他正在做很喜歡的事。

黃冠文坦言，自己並非論說型的表演者，但喜劇是他的「語言」，只要觀眾能了解，且覺得好笑的情況下，他會把觀點偷藏進去。

除了講述前任故事，黃冠文的其他創作也談到台灣的政治與歷史。例如，他曾以同志派對為比喻，巧妙講述台灣曾被西班牙、荷蘭殖民過，將這段歷史「偷渡」給觀眾，令觀眾會心一笑之餘，也加深對台灣歷史的認識。

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談及創作單口喜劇，黃冠文說：「我會嘲笑別人，但我也一定會嘲笑自己，這樣才公平。」他認為，「誠實」是打動觀眾的關鍵，必須忠於自己，觀眾才會有共鳴。

不過，成為單口喜劇演員並非是黃冠文一開始的選擇，過去他曾在金融業工作，走的是更主流穩定的職涯路線，但後來他發覺，「不要覺得自己怪很可怕，你可以把自己的怪，放進一個適合的場景裡」。對黃冠文而言，那就是單口喜劇。（編輯：張芷瑄）1140602