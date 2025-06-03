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羅志祥澳門舞力全開 台北開唱「敬請期待」

2025/6/3 20:11
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（中央社記者陳怡璇台北3日電）藝人羅志祥出道30年巡迴演唱會澳門站剛落幕，感性影片配合代表作「愛不單行」感動全場，也帶來抒情金曲；羅志祥下一站在新加坡，至於何時在台北開唱，他說敬請期待。

唱片公司今以新聞稿分享，羅志祥「2025羅志祥30巡迴演唱會澳門站」5月31日在銀河綜藝館登場，帶領超過20名舞者舞力全開，包括「舞魂再現」、「Show Time」、「愛的主場秀」等。

今年正式踏入出道30周年，羅志祥向全場粉絲表達感謝並演唱「愛不單行」，配合影片回顧演藝歷程，全場沉浸在感動氛圍中；而一直以唱跳歌手身分為人熟知的羅志祥，特別準備了多首抒情金曲如「第二順位」、「好朋友」、「愛轉角」等。

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羅志祥並化身Special DJ，在雷射燈光效果中大跳「精舞門」及最新唱跳作品「舞狀元」， 安可則獻上「從愛發落」、「愛瘋頭」、「鬧翻天」為狂歡派對劃下句點。

「2025羅志祥30巡迴演唱會」下一站即將前往新加坡，而是否來台北開唱，羅志祥表示請大家敬請期待。（編輯：李亨山）1140603

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