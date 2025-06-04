日本歌手接力來台 natori、恰米娜大秀現場魅力

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（中央社記者王心妤台北4日電）日本歌手接力來台，在YouTube上有2.1億觀看次數的Overdose歌手natori將於10月26日來台在 Zepp New Taipei演唱；日本饒舌女歌手恰米娜也將於9月20日同場地開唱。

natori今天透過台灣主辦單位表示，能夠舉辦亞洲巡迴演唱會都多虧歌迷支持，「從獨自在衣櫃裡默默錄製開始，到如今能跨越大海、以最直接的方式傳遞給全亞洲的聽眾，我真的非常開心。」

台灣場也是natori踏上武道館前的場次，歌迷將搶先一睹他的現場魅力。活動採實名抽選制，將於9日下午開放登記，並於13日公布結果。

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恰米娜（CHANMINA）2017年出道後，憑藉極具個人風格的創作力掀起熱潮，她在第2張專輯Never Grow Up融入日文、韓文與英文，同名曲至今在音樂串流平台播放次數超過3億次，成為她的代表作之一。

恰米娜（CHANMINA）演唱會同樣採實名抽選制，將於9日至11日開放登記，13日公布結果。（編輯：陳清芳）1140604