孫淑媚連晨翔拍親密戲 丁寧建議先看成人片

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北5日電）演員丁寧、孫淑媚和鍾欣凌在新劇「拜六禮拜」飾演好閨密，劇中孫淑媚和連晨翔有親密戲，丁寧建議可先看成人片或喝點小酒；孫淑媚笑說有喝酒再上，只是一拍完就全忘光。

丁寧、孫淑媚、鍾欣凌、連晨翔、劉書宏、李李仁、王品澔、葛丞和導演杜政哲，今天出席戲劇「拜六禮拜」首映記者會，孫淑媚和連晨翔劇中有不少親密戲，沒合作過的2人都是第一次拍床戲，彼此都很緊張，連晨翔更在2個月內瘦身近30公斤，好在劇中秀出精細身材。

孫淑媚表示，這次拍吻戲、親密戲，從沒那麼緊張過，就聽從丁寧的建議喝酒再上，果然喝了2杯就茫了，拍戲過程很放鬆，也順利完成導演要求。被問到連晨翔的好身材，孫淑媚笑說：「我拍完就忘了」。

鍾欣凌在劇中和李李仁有感情糾葛，2人雖然沒有很親密的戲份，但卻很浪漫。鍾欣凌表示，李李仁有幫她清掉臉上的髒污，還餵她喝湯，沒想到一旁李李仁無情嘲笑說：「這不就是在照顧長者！」讓鍾欣凌無奈大喊：「你很機車」。

李李仁表示，戲劇裡頭有親情、友情、愛情、姦情，大家向心力很足，又很專業，是值得看的好戲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

丁寧則是和劉書宏配對，戲外丁寧和劉書宏年齡差距大，一開始丁寧坦承很擔心演不下去，「我不想多看很多他的資料，結果他上戲姿態、體態改變，完全不帥了，讓我很好演，就連親密戲部分也超順利」。

丁寧表示，年齡差距不是問題，就算女兒跟一個大20歲的人在一起也可以，「我是絕對會推坑她，這是人生經驗，你成年了，不管是差20歲或是40歲，畢竟我也是悅人無數，年齡不是問題，只有愛不愛才是問題」。（編輯：吳素柔）1140605