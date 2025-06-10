坂本龍一紀錄片6/13上映 與妻即興合奏畫面曝光

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（中央社記者洪素津台北10日電）紀錄片「坂本龍一：東京旋律」將在13日以4K修復版本登上台灣大銀幕，片中收錄與第2任妻子矢野顯子在家中即興合奏的珍貴畫面，可說是教授最私密的一段音樂紀錄。

被樂迷譽為「時間膠囊」的紀錄片「坂本龍一：東京旋律」（Tokyo Melody: A Film about Ryuichi Sakamoto）由美國視覺藝術家伊莉莎白藍納德（Elizabeth Lennard）執導，以16毫米膠片紀錄了坂本龍一創作專輯「音樂圖鑑」期間的身影，片中不僅捕捉他與YMO樂團成員細野晴臣、高橋幸宏的互動，更難得收錄與第2任妻子矢野顯子在家中即興合奏的珍貴畫面。

為獻給坂本龍一傳奇的一生，片商將於14日舉辦全台唯一一場「《坂本龍一：東京旋律》×《坂本龍一：終章》TITAN SCREEN特典聯映場」。觀眾將有機會在TITAN SCREEN一次收藏坂本橫跨40年的藝術歷程—從1980年代的創作巔峰，到人生終章的深情演出。

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片中最令人動人的片段，莫過於坂本與當年鋼琴家妻子矢野顯子在家中的即興合奏，導演透過新聞稿表示，這段畫面完全未經安排，「當時我只是問可否拍攝坂本彈琴，他卻說得先問Akiko（矢野顯子）。」這反映了坂本家中女性主導的氛圍，也展現了2人作為音樂夥伴的深厚默契。

「坂本龍一：東京旋律」13日在台上映，預售票將於11日中午11時準時開賣，凡購票即贈獨家授權的限量「A3電影海報」與「紀念明信片」，售完為止。（編輯：李亨山）1140610