劉鶴如期赴美磋商 學者：中國迫切希望達協議

（中央社北京7日綜合外電報導）中國政府今天證實，首席貿易談判代表國務院副總理劉鶴本週將赴華府進行貿易磋商。美聯社報導，這顯示中國國家主席習近平的政府仍迫切希望終結美中貿易衝突。

美國總統川普5日在推特發文威脅對中國加徵關稅後，北京仍決定派劉鶴參與9日開始的貿易磋商。這可能將令外界持續期待，全球兩個最大經濟體可能最快本週內就能談和。

清華大學經濟管理學院教授馬弘指出，中國政府決定如期派劉鶴前往華府，顯示中方「迫切希望達成協議」，因為「他們不能因為一則推文就放棄」。

然而，華盛頓戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）的貿易政策專家芮恩希（William Reinsch）告訴法新社，中國永遠不會達到美國的所有要求。「到某個時刻，川普將明白，他們將不會給他想要的一切。」

芮恩希表示，這將令川普處於「危險的政治情勢」，要不「接受一份會被人批評是弱勢的協議，要不未達成協議而被批評搞砸事情」。「我可以想像，他對這樣的處境並不開心。」

潘西恩宏觀經濟諮詢公司（Pantheon Macroeconomics）的分析師畢米希（Freya Beamish）則警告，川普好鬥的戰術可能弄巧成拙。

她說：「若看來像是被人用槍抵著頭簽約，中國領導人更難以照辦。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080507